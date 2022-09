Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Winzerfest-Weinprobe Die Gebietsweinprobe in Bensheim als aromatischer Abend

Die letzte Winzerfest-Weinprobe fand am 8. September 2017 statt. Dann kamen die Bürgerhaus-Sanierung und das vorläufige Aus für die Verkostung von jungen Bergsträßer Weinen. Am Freitag gab es nun das Comeback in Bensheim.