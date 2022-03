Die FWG-Fraktion hat viele Fragen

Bensheim. In Bensheim werden neue private oder städtisch Angebote geschaffen, doch die verkehrstechnische Infrastruktur wurde nicht ausreichend berücksichtigt und hinkt somit hinterher, schreibt die FWG. Und auch die Gefahrensituation erhalte keine ausreichende Betrachtung.

Ein neues Ärztehaus am Berliner Ring ist entstanden. Doch wie kommen die nicht mobilen Patienten zu ihrem Arzt? Braucht es hierzu eine neue Stadtbuslinie für 220 000 Euro oder reicht das Angebot über ein Ruftaxi aus?, überlegt die Wählergemeinschaft.

Eine neue Kita am Berliner Ring geht demnächst in Betrieb. Doch wie kommen die Kinder in die Kita? Stehen ausreichend sichere Parkplätze für den Hol- und Bringverkehr zur Verfügung? Im Bebauungsplan wurden ausreichend Parkplätze auf dem Kita-Gelände vorgeschrieben, doch jetzt müsse ein Zebrastreifen und Parkplätze am Berliner Ring das Dilemma beseitigen. „Ist da etwas nicht bedacht worden?“, fragen sich die Freien Wähler in ihrer Pressemitteilung.

Ein offener Zugang zur Lauter am Wambolter Hof soll geschaffen werden. Aus Sicht der FWG eine unverantwortliche Gefahrenquelle für Kinder und deren Eltern oder die sie begleitenden Personen.

In ihrer Videokonferenz am heutigen Dienstag (29.) ab 20 Uhr wird sich die Freie Wählergemeinschaft Bensheim zur finalen Vorbereitung auf die Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag austauschen und die genannten Themen nochmals näher besprechen.

Im Anschluss will die FWG über die ersten Vorbereitungen für das 30-jährige Jubiläum reden. Gäste sind eingeladen. Die Zugangsdaten können unter www.fwg-bensheim.de beantragt werden. red

