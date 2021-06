Bensheim. Wer einen Kirschbaum sein Eigen nennt, der wird sich über den Besuch eines Starenschwarms sicher weniger freuen. Diese Vögel können binnen kurzer Zeit die Ernte der süßen Früchte mit ihren Schnäbeln in Gänze übernehmen. Diesen Star – Teil einer größeren Besuchergruppe – hat unser Fotograf am Naturschutzzentrum Bergstraße an der Erlache fotografiert. tn/Bild: Neu

