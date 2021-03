Bensheim. Die Freie Wählergemeinschaft (FWG) wehrt sich gegen die Kritik eines Leserbriefschreibers (BA vom 16. März). Die Vorwürfe gegen die FWG entbehrten jeder sachlichen Grundlage.

AdUnit urban-intext1

„Sie sind wohl eher der Tatsache geschuldet, dass der Schreiber sich selbst jede Mitwirkungsmöglichkeit in der Kommunalpolitik genommen hat. Er hat sich aus allen politischen Gruppierungen zurückgezogen, in denen er bisher tätig war. Sein Versuch, eine eigene Wählerinitiative, die Verantwortungsbewussten Bürger Bensheim (VBB) zu gründen, ist dagegen gescheitert“, schreiben die Freien Wähler.

In dem knappen Jahr, in dem er Mitglied der FWG war, habe er etliche Anregungen aus dem Ortsbereich Mitte eingebracht. Diese seien gemeinsam vom Team der FWG ausgearbeitet, in formale Forderungen umgesetzt und von ihm, in seiner Funktion als FWG-Mitglied, in die Ortsbeiratssitzung eingebracht worden. Das gelte auch für den Antrag aus dem Jahr 2020 auf Tempo 30 in der Friedhofstraße.

Der FWG liege die tempolimitierte Verkehrssicherheit allerdings nicht erst seit der Diskussion um das Eulergelände am Herzen. Schon 2016/17 habe sie sich intensiv für Tempo 30 in der Heidelberger Straße eingesetzt, was nach zähem Ringen auch durchgesetzt werden konnte.

AdUnit urban-intext2

Was das Eulergelände betrifft, habe der FWG-Stadtverordnete Rolf Tiemann schon in der Stadtverordnetenversammlung vom Mai 2019 einen Antrag auf Tempo 30 in der Friedhofstraße gestellt, der damals allerdings einhellig, bis auf zwei Enthaltungen, von allen anderen Fraktionen im Gremium abgelehnt wurde. Das Abstimmungsverhalten der Freien Wähler in der jüngsten Sitzung habe der Leserbriefschreiber jedenfalls gründlich missverstanden. Die Anträge von CDU und GLB wurden abgelehnt, weil sie nach Ansicht der FWG verkehrstechnisch nicht zielführende Einzelmaßnahmen enthielten. Demgegenüber wurde der Forderung der FDP nach einer gesamthaften Lösung zugestimmt.

Anzumerken sei allerdings, dass keiner dieser Anträge die Forderung nach Tempo 30 enthielt. Die FWG hingegen werde sich weiterhin entschieden für ein umfassendes Verkehrssicherheitskonzept für das Eulergelände einsetzen, das nach Auffassung der Wählergemeinschaft Tempo 30 beinhalten müsse. red