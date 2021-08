Bensheim. Dass die massive Erderwärmung an vielen Orten der Welt Menschen in Gefahr bringt, spüren wir aktuell an verheerenden Waldbränden auf allen Kontinenten und der Flutkatastrophe in Deutschland.

Dr. Jens Braun (Bild), der in Heppenheim als hausärztlicher Internist und Diabetologe niedergelassen ist, wird in der monatlich stattfindenden Diskussionsreihe „Grüne Runde“ am Montag, 30. August, um 19 Uhr darüber referieren, inwieweit die Folgen des Klimawandels die menschliche Gesundheit auch langfristig betreffen.

Mit dem Anstieg der mittleren globalen Jahrestemperatur steigen gesundheitliche Risiken und Beeinträchtigungen. Gründe sind unter anderem das häufige Auftreten von Hitzewellen, der Anstieg allergieauslösender Substanzen wie Pollen, die Ausbreitung von Infektionskrankheiten sowie eine zunehmende Belastung durch Luftschadstoffe und UV-Strahlung, heißt es in der Ankündigung der Veranstalter.

Im Weltmaßstab sind darüber hinaus Hunderttausende von Menschen von Hunger bedroht – ein Ergebnis der Dürreschäden. In erster Linie sind es die Bewohner von Armenvierteln, die unter lebensbedrohlichen Hitzewellen (über 50 Grad Celsius) und Wasserknappheit leiden.

Anmeldung erforderlich

Klimaschutzmaßnahmen dienen also nicht nur dem Schutz der Gesundheit, sondern sind auch ein Beitrag zur Abmilderung der sozialen Auswirkungen. Gleichzeitig ist eine wirkungsvolle Anpassung an die unvermeidlichen Klimafolgen dringend nötig.

Die Veranstaltung findet im Nebenraum des Restaurants Präsenzhof in der Bahnhofstraße Bensheim statt. Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl werden interessierte Bürger um eine kurze Voranmeldung gebeten per E-Mail an PeterLotz9@googlemail.com. red