Die Flames haben sich in der Handball-Bundesliga längst etabliert. Während es sportlich läuft, bereitet aber die Infrastruktur Probleme. Weil es in der Weststadthalle wie vom Handballbund gefordert keine zweite Längstribüne gibt, braucht der Verein ab der Saison 2025/2026 eine neue Heimspielstätte. Im Sozialausschuss präsentierte Geschäftsführer Michael Geil am Mittwochabend mögliche Optionen.

© Andrea Müller