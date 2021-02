Bensheim. Mit Selbstbewusstsein und einem 29-seitigen Programm geht die CDU in den Kommunalwahlkampf. „Wir hoffen und wünschen uns, dass der Bürger uns sein Vertrauen schenkt und uns die Möglichkeit gibt, wieder Verantwortung zu übernehmen, um für unsere Stadt da zu sein“, betonte Spitzenkandidatin Christine Deppert bei der Präsentation der Ziele und Ideen am Donnerstagabend im Zuge einer Videokonferenz.

AdUnit urban-intext1

An den Start gehen die Christdemokraten dabei mit dem Slogan „total lokal“ und einem entsprechenden Logo mit Weinrebe, einer stilisierten Biene und einem Haus, das man sowohl als Reminiszenz an das Kirchberghäuschen verstehen kann, das aber auch für Bensheim in seiner Gesamtheit stehen kann. „Es soll das ausdrücken, was wir an Zielen haben“, erklärte Stadtverbandsvorsitzender Tobias Heinz, der auf Listenplatz zwei kandidiert. „Total lokal“ bedeute für die CDU, dass man sich für Bensheim – „unsere Heimatstadt“ – einsetze. Bei allen Entscheidungen denke man daran, was das Beste für die Stadt sei. Alles beziehe und richte sich auf Bensheim aus.

Unterteilt in zwölf Kapitel

Unterteilt hat die Partei ihr Wahlprogramm in zwölf Kapitel. „Wir wollen in den nächsten fünf Jahren die positive Entwicklung von Bensheim fortsetzen“, bekräftigte Deppert. Bensheim solle auch in Zukunft lebens- und liebenswert bleiben. Alle, die sich um ein Mandat bewerben, eine, dass man etwas zum Positiven bewegen, verbessern oder ändern wolle. Trotz Corona-Pandemie sollten die Angebote und Strukturen weiterhin bestehen bleiben. Gleichzeitig müsse man neue Chancen ergreifen und nutzen, so die Stadtverordnetenvorsteherin, die gemeinsam mit Tobias Heinz, Petra Jackstein und Carmelo Torre (Listenplätze zwei bis vier) die Ausarbeitung der CDU auszugsweise vorstellte.

Stadtmitte: Das „Herz unserer Stadt“ (Deppert), mit dem sich die Bürger identifizieren, soll für die Zukunft bestmöglich aufgestellt werden. Dazu zähle der Erhalt der historischen Gebäude. Das Zentrum müsse aber auch ein Ort sein mit Aufenthaltscharakter, Verweil- und Spielmöglichkeiten. „Wir wollen auch wieder einen Nahversorger in die Innenstadt holen, so dass die Wege kurz bleiben“, meinte Deppert. Die Belebung sei das große Ziel, denn der Einzelhandel müsse im Kampf gegen die Online-Konkurrenz gestärkt werden.

AdUnit urban-intext2

Regionale Produkte müssten stärker beworben werden, dazu komme ein guter Branchenmix. Das touristische Angebot soll aus Sicht der CDU weiter ausgebaut werden. „Wir sind das Tor zum Odenwald“, bemerkte die Spitzenkandidatin. Das alles könne man nur gemeinsam erreichen. Der erste Schritt hierzu sei das neu aufgestellte Stadtmarketing. Einzelhandel am Stadtrand, also auf der berühmten grünen Wiese, ist für die Christdemokraten keine Option. Viele Ideen bräuchte es, um die Leerstände mit Leben zu füllen. Vermieter und Mieter will man in ein Boot holen. Untervermietungen oder Pop-up-Stores seien eine Möglichkeit.

Die Fertigstellung des Bürgerhauses sei erfreulich, man habe damit wieder einen wichtigen Ort für die Stadtgesellschaft. Das bringe Leben in dieses Quartier. Der Marktplatz darf im Wahlprogramm selbstredend ebenfalls nicht fehlen. Die Ideen aus dem Wettbewerb des Bürgernetzwerks müssten bei der Gestaltung einfließen, ein gastronomisches Angebot wird als unerlässlich angesehen. Der Erhalt des Schorschblicks habe ebenfalls Priorität. Deppert bekräftigte zudem die Planungen für die Lauter und den Spielplatz am Wambolter Hof. Wohnraum im alten Hospital, die Rückkehr der Sparkasse an den alten Standort und eine Stärkung der Gastronomie definierte Deppert als weitere Ziele. „Es gibt viel zu tun, da freuen wir uns drauf.“

AdUnit urban-intext3

Ehrenamt und Vereine: Für die CDU eine tragende Säule der Stadtgesellschaft, die es es zu fördern gilt. Vor allem im sozialen Bereiche baue das Ehrenamt Brücken zwischen den Generationen, so Deppert. Man wolle sich weiterhin dafür einsetzen, dass Vereine Investitionszuschüsse erhalten, um größere Projekte zu stemmen. Kulturell könne sich Bensheim ebenfalls sehen lassen, mit dem Museum und dem engagierten Museumsleiter Christoph Breitwieser habe man eine „tolle Kulturstätte“, erläuterte Deppert beispielhaft. Die Bensheimer Kulturszene müsse in ihrer Gesamtheit unterstützt und auch nach der Pandemie am Leben gehalten werden.

AdUnit urban-intext4

Haushalt: „Wir stehen für solide Finanzen“, bekräftigte Christine Deppert mit Blick auf die positiven Abschlüsse der Jahre 2015 bis 2019. Künftig setze man trotz Corona auf stabile Hebesätze bei Grund- und Gewerbesteuer. Natürlich werde man sich für Einsparungen und Kostensenkungen einsetzen. Sondereinnahmen wolle man für Investitionen, aber auch für die Tilgung von Schulden verwenden. „Wir werden schwere Zeiten vor uns haben, da gilt es, gemeinsam anzupacken.“

Digitalisierung: Der Zugang der Bürger zur Verwaltung soll weiter einfacher gestaltet werden.

Sicherheit: „Wir haben den Wunsch, dass sich die Bürger in der Stadt sicher fühlen“, erklärte Carmelo Torre. Wichtig sei, dass man präventiv aktiv werde – die „wachsamen Nachbarn“ könnten digitaler über eine App werden. Geprüft werden soll darüber hinaus, ob eine Videoüberwachung am Beauner Platz eingerichtet werden kann. Die Präsenz des freiwilligen Polizeidienstes solle ausgeweitet werden. Beschlossen sei bereits die Außenstelle der Stadtpolizei am Bahnhof, die Umsetzung ist für dieses Jahr geplant.

Natur- und Klimaschutz: Die CDU will den Masterplan 100 Prozent Klimaschutz weiter umsetzen. Der Ausbau von E-Mobilität und die Nutzung von Wasserstoff als Antriebsform genießen ebenfalls Priorität. Photovoltaik und Nahwärme sind zusätzliche Bausteine. Die Einnahmen aus dem Grubenzins (Auskiesung Erlache) sollen wie bisher gezielt für Vorhaben aus dem Masterplan eingesetzt werden. „Die Landschaft mit ihrer Vielfalt soll erhalten bleiben“, betonte Torre mit Verweis auf die Flurbereinigung am Hemsberg. Der Flächenverbrauch solle begrenzt werden, einer neuen „Südstadt“ erteilte Torre eine klare Absage. Die Förderprogramme für den Klimaschutz will man fortsetzen.

Mobilität: Der Verkehrsentwicklungsplan müsse aktualisiert werden. Man brauche aber ein Konzept für die Mobilität, weil „Mobilität ist mehr als nur das Auto oder das Fahrrad“, so Torre. Ein Ziel sei, Modellstadt des Programms „Mobilität von morgen“ zu werden. Die Infrastruktur – wie die Straßen – müsste ausgebaut und erhalten werden.