Von Dirk Rosenberger

Bürgermeisterin Christine Klein ist erneut Oma geworden. Das verkündete sie am Donnerstag in der Stadtverordnetenversammlung. Eine Mehrheit der Kommunalpolitikerquittierte ihre Aussage mit Applaus. Es sollte aber strenggenommen die einzige gute Nachricht an diesem Abend in der Weststadthalle bleiben.

Nachdem die Rathauschefin den Familienzuwachs

...