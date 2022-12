Die besten Vorleser der Schillerschule

Auerbach. Lesen kann mächtig Spaß machen. Es erschließt Wissen und neue Welten, regt die Fantasie an. Wichtig also, dass Lust und Interesse am Lesen schon in frühen Jahren nachhaltig gefördert werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es ist unter anderem der Lesewettbewerb, wie er jetzt auch in sechsten Klassen der Auerbacher Schillerschule auf der Agenda stand, der dem Lesen zusätzlich Gewicht verleiht.

Dass die Schüler an dem Wettbewerb Freude haben, wurde bei der Preisvergabe deutlich. Da wurden die jeweils beiden Besten der sechsten Klassen und damit auch der Schulsieger geehrt.

Gelesen wurde in einer ersten Runde vor der eigenen Klasse, dann trafen sich die Gewinner zu einer weiteren Runde, um den Schulsieger zu ermitteln. Bücher aus eigenem Bestand wurden im Rahmen des Wettbewerbs vorgestellt, daraus selbstgewählte Passagen gelesen, aber auch Fremdtexte waren vorzutragen. Begleitet wurde der Wettbewerb von Lese-Scouts aus den Reihen der Schülerschaft, Mädchen und Jungen, die nach einer Schulung durch die Stiftung Lesen bei ihren Mitschülern durch verschiedene Initiativen die Lust am Lesen fördern sollen.

Unser Bild unten zeigt (v.l.): Die Organisatorin des Lesewettbewerbs an der Schillerschule und Leiterin des Wahlpflichtkurses Lese-Scouts, Sonja Auer, den Klassensieger 6b, Mateo Bosnjakovic, Lese-Scout Milan Burkard, die Klassensiegerin 6a, Emily Schäfer, den Schulsieger und Klassensieger 6a, Bastian Wulff, Lese-Scout Zuzanna Strzalka, Lese-Scout Aiqan Ashraf, Deutschlehrerin Alexandra Freyer und den Klassensieger 6b, Ben Stolingwa. thz