Die Bensheimer Stadtbibliothek startet in die neue Saison

Bensheim. Im Oktober startet die Stadtbibliothek Bensheim wieder in ihre neue Veranstaltungssaison. Dank des langjährigen, tatkräftigen Engagements der Lesepaten und Unterstützer ist es der Stadtbibliothek möglich, regelmäßig verschiedene Vorleseformate für Kinder anzubieten.

Lesen auf der Insel: Den Anfang macht am 6. Oktober um 15.30 Uhr ein ganz besonderes „Lesen auf der Insel“ – die klassische Vorlesestunde für Kinder ab fünf Jahren, die immer am ersten Donnerstag im Monat angeboten wird: Die dienstälteste Lesepatin Ursula Eiff wird gemeinsam mit dem jüngst dazu gestoßenen Lesepaten Florian Schmanke „Die Wuselwatze“ präsentieren.

In diesem Rahmen wird auch der neue „Kreativ“-Tonie vorgestellt, den die Stadtbibliothek mit der Bensheimer Kindergeschichte aus der Feder der verstorbenen Autorin Erika Ertl bespielen durfte. Bereits seit 1980 begeistern die Wuselwatze, die liebevoll von Brigitte Roetzer illustriert wurden, immer wieder die kleinen Gäste. Diese heißt die Stadtbibliothek zum ersten großen Auftritt des Wuselwatz-Tonies ganz herzlich willkommen.

Zwergenschmökern: Das Vorleseangebot an den Donnerstagen findet dann Fortsetzung mit dem „Zwergenschmökern“ für die Kleinsten ab 18 Monaten, das in Kooperation mit dem Familienzentrum immer am zweiten Donnerstag im Monat stattfindet. Claudia Daum bringt am 13. Oktober um 10 Uhr das Pappbilderbuch „Der kleine Floh kann noch nicht so!“ mit.

Bilderbuchkino: Eingeladen sind alle Kinder ab vier Jahren, wenn am dritten Donnerstag im Monat das beliebte „Bilderbuchkino“ gezeigt wird – los geht es hier am 20. Oktober um 15.30 Uhr. Laura Elges liest den Bilderbuchklassiker „Das Traumfresserchen“ von Michael Ende und zeigt dazu die schönsten Bilder auf großer Leinwand.

Lesestartzeit: Die „Lesestartzeit“ für Kinder ab drei Jahren findet am vierten Donnerstag im Monat statt. Im Angebot gibt es dann ein Kamishibai, ein animiertes Bilderbuch, eine musikalische Vorlesestunde oder eine mehrsprachige Vorlesestunde. Zum Start am 27. Oktober um 15.30 Uhr begrüßt Jürgen Breustedt die Kinder mit der ONILO-Boardstory „Woher kommt die Liebe?“

Traumreise: Ebenfalls in Kooperation mit dem Familienzentrum Bensheim findet am ersten Montag im Monat die „Traumreise“ für Kinder von drei bis sechs Jahren statt. Evelyn Dingeldein wird die kleinen Gäste am 7. November um 15.30 Uhr wieder mit einer Geschichte ins Reich der Fantasie entführen, wie immer unterstützt durch kindgerechte Entspannungsübungen.

„BibCube“: Für Kinder ab dem Grundschulalter finden im Rahmen der Reihe „BibCube“ immer dienstags von 16 bis 17.30 Uhr verschiedene spannende Veranstaltungen rund um neue Medien statt.

Die Vorlesesaison läuft bis Ende April und wird traditionell im Mai mit einem Abschlussfest gefeiert.

Um die kommende Saison ausführlich zu planen, kam das Team der Bibliothek mit den Lesepatinnen und Lesepaten wie jedes Jahr zum Austausch zusammen. Winnie Lechterbeck, Leiterin der Stadtbibliothek, Mareike Gnändiger, Organisatorin der Saison, und Claudia Daum, verantwortlich für das Zwergenschmökern, begrüßen gleich drei neue Lesepaten in der Runde: Hannelore Schmanke führt ihre musikalischen Vorlesestunden nun ehrenamtlich fort, Florian Schmanke und Kinderbuchautorin Jana Buchmann freuen sich ebenfalls auf ihr neues Ehrenamt. Bereits seit längerem engagiert sind Jürgen Breustedt, Laura Elges, Walther Fitz, Ralf Grüner, Ulrich Späth und Brigitte Wagenknecht im Kreis der Vorlesenden.

Der Besuch der Veranstaltungen ist kostenfrei und ohne Anmeldung möglich. ps