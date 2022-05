Bei der Hauptversammlung aller Bensheimer Feuerwehren in der Weststadthalle standen Beförderungen und eine Ehrung auf der Tagesordnung. So wurden Jürgen Ritz (2.v.re.) zum Hauptbrandmeister und Tassilo Deipenbrock (4.v.li.) zum Brandmeister befördert. Der Fehlheimer Wehrführer Rüdiger Linder (4.v.re) erhielt das Silberne Brandschutzehrenzeichen am Bande.

© Zelinger