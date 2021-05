Die Bäder öffnen wieder

Bensheim. Für Badefans und Wassersportler ist es ein kleiner Lichtblick zum Beginn der Sommermonate: Die GGEW AG als Betreiberin des Bensheimer Hallen- und Freibads sowie des Badesees teilte am Donnerstag mit, wann die Bäder wieder besucht werden können.

AdUnit urban-intext1

Der Badesee am Berliner Ring soll am Samstag, 5. Juni, wieder öffnen – ebenso wie das Freibad. So sehen es die aktuellen Planungen vor. Das Hallenbad bleibt noch zwei Wochen länger geschlossen, soll aber am Samstag, 19. Juni, wieder zur Verfügung stehen, „sofern alle Vorbereitungen bis dahin abgeschlossen sind“, schränkte die GGEW AG in einer Pressenotiz ein.

Zudem bietet der Energieversorger nach eigenen Angaben ab Montag (31.) bis Mittwoch (2.) sowie am Freitag (4.) von jeweils 12 bis 18 Uhr an der Kasse im Basinusbad (Spessartstraße 2) die Möglichkeit, Saisonkarten für das Waldschwimmbad Lorsch, den Badesee Bensheim und für das Freibad des Basinus-Bads zu kaufen.

Detaillierte Infos sollen im Lauf der nächsten Woche folgen. „Wir freuen uns sehr, bald wieder Badegäste bei uns begrüßen zu dürfen und unternehmen alles, um dies umzusetzen“, heißt es seitens der GGEW AG.

AdUnit urban-intext2

Der hessische Corona-Stufenplan sieht vor, dass Schwimmbäder wieder öffnen dürfen, sobald ein Kreis die Stufe 2 erreicht hat: Diese tritt in Kraft, wenn die Inzidenz in einer Region, nach Erreichen der Stufe 1, weitere 14 aufeinanderfolgende Tage unter 100 oder sobald sie fünf aufeinanderfolgende Tage lang unter 50 liegt. Der Kreis Bergstraße hat nun seit einer Woche den Wert von 100 unterschritten und liegt seit Dienstag unter 50. dr/cim