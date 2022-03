Die aufblühende Natur als Seelentröster

Bensheim/Heppenheim. Zwei Jahre Corona-Pandemie und jetzt auch noch der Krieg in der Ukraine. Für viele Menschen ist die Natur in diesen Zeiten ein echter Seelentröster geworden.

Die vergangenen sonnigen Tage waren ein Beschleuniger für das Wachstum der Pflanzen und die Bergstraße wird bereits Anfang März an vielen Stellen ihrem Ruf als Frühlingsgarten Deutschlands gerecht. Wie auf unserem Bild, das in den Weinbergen zwischen Bensheim und Heppenheim entstand, locken die Blüten bereits die Bienen an. Im Hintergrund ist die Starkenburg zu sehen. tn/Bild: Neu

