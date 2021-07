Die AKG-Eltern sagen Danke

Bensheim. Einen guten Schul- und Unterrichtsbetrieb aufrecht zu erhalten – das war im Schuljahr 2020/2021 eine ganz besondere Herausforderung.

Wie auch in dieser Zeitung immer wieder berichtet, gab es eine Vielzahl sich ständig verändernder Regelungen, an die sich die Schulen jeweils innerhalb allerkürzester Zeit anzupassen hatten.

Unterricht in Präsenz, Distanz oder doch Hybrid? Alle Jahrgänge gleich oder doch überall anders? Mit Maske, mit Abstand, mit Desinfektion oder Test? Und wie wird das in den Toiletten sichergestellt? Wie in der Pause, während der Prüfungen, beim Mittagessen? Wer ist da, wer krank, in Quarantäne oder von der Anwesenheit befreit?

Den Überblick zu behalten und die Kinder und Jugendlichen immer im Fokus zu haben, ist eine Leistung, die nach Ansicht der Eltern am Alten Kurfürstlichen Gymnasium (AKG) in Bensheim sehr gut gelungen ist.

Der Schulelternbeirat des AKG hat das mit einem Banner jetzt sichtbar gemacht: Danke zum Mut der Lehrkräfte, Neues zu wagen, sich den Problemen, aber auch den Möglichkeiten von digitalem Unterricht zu stellen. Danke zu Flexibilität, Kreativität und Fantasie in der Unterrichtsgestaltung – wie die Nähe im Distanzunterricht bewahrt und neben Wissen Kontinuität und Sicherheit vermittelt wurde. Danke auch für gut funktionierende Konzepte, das erfolgreiche Management der Verwaltung mit regelmäßiger, umfassender Information durch die Schulleitung und nicht zuletzt Danke für das sehr hohe persönliche Engagement trotz aller Herausforderungen und Belastungen!

Aufgrund dieser sehr positiven Erfahrungen sehen die Eltern am AKG der weiteren Schulentwicklung in den nächsten Jahren mit Vertrauen und Zuversicht entgegen und wünschen allen zu den bald beginnenden Ferien gute Erholung, schreibt Renate Tapper, Vorsitzende des Schulelternbeirats des Alten Kurfürstlichen Gymnasiums. red