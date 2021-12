Die Agentur mit dem Benefiz-Gen

Bensheim. Die Geschäftsidee: positive Emotionen auslösen. Der Businessplan: mit kleinen Mitteln Großes schaffen. Das Credo: „Gutes unternehmen“. Seit 2001 steht Showmaker für frische Konzepte und unkonventionelle Lösungen abseits des Mainstreams.

Die kreative Werbe- und Veranstaltungsagentur hat in der Region immer wieder Akzente gesetzt – durch originelle Aktionen, außergewöhnliche Strategien und innovative Ansätze. Und mit einem unzerstörbaren sozialen Anspruch, der von Anfang an tief in der DNA des Unternehmens verankert ist. Heute blickt Showmaker auf eine 20-jährige Biografie zurück, die von großen Open Airs, erfolgreichen Marketingkampagnen und wegweisenden Projekten geprägt ist.

Die innere Dynamik der reaktionsschnellen Full-Service-Agentur war dabei stets ein Motor der Weiterentwicklung und konstruktiven Veränderung. Nach zwei Jahren Pandemie orientiert sich Showmaker heute wieder stärker auf seine eigentlichen Wurzeln.

Der unverbaute Blick und eine freche, offensive Herangehensweise sind elementare Kompetenzen der Bensheimer Ideenschmiede, deren Entwicklung und Profil bis heute hauteng mit der Person ihres Gründers verbunden sind. Die Showmaker-Story ist ohne die Geschichte von Harry Hegenbarth nicht zu erzählen.

„Wir sind positiv verrückt“

„Wir sind positiv verrückt“, so der Agenturchef, der im Alter von 22 Jahren Ende 2001 sein Gewerbe anmeldet. Drei Dinge waren für Hegenbarths Lebensweg richtungsweisend: der frühe Umzug nach Bensheim, die soziale Ader seines Großvaters und die soziokulturelle Prägung in der Bensheimer Szene.

Geboren in Berlin, verlässt der kleine Harry mit eineinhalb Jahren die Metropole und zieht mit seiner Familie an die Bergstraße. Erste Station war die Taunusanlage. Nachdem ein verirrter Feuerwerkskörper die Wohnung an Silvester in Brand gesetzt hatte, zog die Familie in die Innenstadt. Das neue Domizil stand an der Hasengasse. Ironie des Schicksals: nur drei Häuser weiter befindet sich heute das Showmaker-Büro. Der Block nahe der Fußgängerzone wird Harrys erste Bühne.

Gleichzeitig entwickelt sich ein tiefes Interesse an sozialer Gerechtigkeit und karitativen Aktionen. Mit seinem Großvater, ein Pfarrer im Ruhestand, und seiner Mutter startet er mehrere Wohltätigkeitsaktionen und kümmert sich um Obdachlose. „Beides zwei wichtige Vorbilder, deren selbstloses Engagement hat mich nachhaltig beeindruckt hat.“ Das Benefiz-Gen ist bis heute fest im Portfolio der Agentur verankert.

Mit 17 ist Harry allein zu Hause. Die Eltern sind mittlerweile ins Haus der Großeltern nach Lindenfels gezogen. In der Hasengasse organisiert er die ersten von insgesamt fünf „House-rockt-Partys“.

In der gleichen Zeit offenbart sich ein Faible für knackige Werbe- und Designkonzepte. Die erste eigene Marke wird gegründet. 2001 folgt der offizielle Startschuss als Agentur. Zunächst spezialisiert er sich als auf Veranstaltungskonzepte, Design und Präsentation. Hegenbarth moderiert Roadshows für Marken wie Persil, Bertolli und Martini, entwirft Grafik-Konzepte für die Basketballabteilung des VfL Bensheim und organisiert erfolgreich Sportprojekte für Kinder und Jugendliche. Am Frankfurter Logo-Institut lässt er sich Moderator ausbilden, doch das Fernsehen geht leer aus.

Viel lieber mischt Hegenbarth in seiner Heimat mit. Er erkennt im Bereich Innenstadtentwicklung und Belebung eine weitere Bühne für sein Talent, andere Menschen mitzureißen und etablierte Strukturen aktiv zu überdenken.

2003 setzt er mit Thorsten Zanger dessen Idee eines Kneipenfestivals um: die Marke „Maiway“ ist geboren. Bis heute hat der „roure Schdrisch“ 17 Mal die Massen zu außergewöhnlichen Musik-Locations geführt. Mit je einem „Benefiz-Euro“ pro Eintrittsbändchen werden viele soziale Initiativen und Vereine aus der Region mit bislang 80 000 Euro unterstützt. Noch im gleichen Jahr sorgt er mit „Deutschlands schlechtester Showbasketballgruppe der Welt“, dem „Bleichrockers“, für Aufsehen in der Szene.

Kurze Zeit später begründet er das Weihnachtsfest für Wohnungslose und hilfsbedürftige Menschen, das durch eine Geschenkeversteigerung auf dem Marktplatz finanziert wird. Das Großprojekt „alla hopp! – jetzt kommt Bewegung rein“ ist für Hegenbarth einer der bislang schönsten Aufträge. Die Dietmar-Hopp-Stiftung hat Showmaker 2013 für die umfassende Betreuung aller 19 Spielanlagen in der Metropolregion Rhein-Neckar verpflichtet.

„Es sind oftmals die genial einfachen Ideen, die viele Menschen ansprechen“, so Hegenbarth. 2005 folgt mit dem ersten Vogel der Nacht weitere Meilensteine. Mit der Mutter seiner „Umsonst & Draußen“-Festivals startet Harry Hegenbarth eine weitere Erfolgsserie.

Aus einem improvisierten Live-Projekt im Stadtpark entwickelt sich ein Selbstläufer mit lokal angepassten Konzepten in Zwingenberg, Pfungstadt, Lorsch und in Heppenheim. Der „Vogel“ wächst weiter, und damit das unternehmerische Risiko. 2019 steht das Festival am Abgrund. Sponsoren und Förderverein springen ein, 2021 wird eine „Corona-Version“ mit Zäunen und – erstmals – Eintritt konzipiert. „War interessant, hat Minus gemacht und wird in dieser Form nicht nochmals durchgeführt“, betont Harry.

Corona macht ab 2020 sämtlichen Open Airs einen Strich durch die Rechnung. Mit digitalen Formaten wie „Winzerfest dehaam“, dem „Teleshopping Kauf(zu)haus Ganz“ oder Kampagnen für das Stadtmarketing reagiert die Agentur auf eine neue Zeit. Im Februar erhält Showmaker vom Kreis den Auftrag, mehrere organisatorische Aufgaben im Impfzentrum Bergstraße zu übernehmen. Showmaker betreut die Teams und sorgt für positive Stimmung bei einer ernsten Aufgabe.

Heute sind bei Showmaker sechs Fachkräfte in Festanstellung beschäftigt. In den letzten 20 Jahren sind insgesamt über 300 000 Euro Spenden in die Region geflossen. Zusammen mit dem Wert der ehrenamtlichen Leistungen ergibt das einen Benefit für die Region von nahezu einer Million Euro.

Trotz veränderter Rahmenbedingungen und neuer Herausforderungen: Der Slogan „Gutes unternehmen“ soll auch die nächsten Jahrzehnten als Maßstab gelten. red