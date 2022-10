Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Neubau Die Abrissarbeiten für das MINT-Zentrum in Bensheim haben begonnen

Das MINT-Zentrum in Bensheim könnte 2024 eröffnet werden. Am Montag starteten die Abrissarbeiten auf dem Gelände der Geschwister-Scholl-Schule mit Landrat Christian Engelhardt an der Bagger-Steuerung.