Diamantene Hochzeit in Bensheim gefeiert

Bensheim. Ingeborg und Bernd Heusinger feierten am Montag ihre Diamantene Hochzeit. Dass der 60. Hochzeitstag ausgerechnet auf einen Rosenmontag fiel, war umso schöner, da sich das Paar an Fastnacht kennengelernt hatte und seinen Bund fürs Leben am Rosenmontag 1963 schloss.

Sieben Enkel und vier Urenkel

Ingeborg Heusinger, geborene Speckhardt, kam 1943 in Pfungstadt zur Welt, während Bernd Heusinger 1940 in Gera zur Welt kam und im Alter von fünf Jahren kriegsbedingt nach Darmstadt kam. Bis zur Rente hatte Bernd Heusinger bei der Firma Opel in Rüsselsheim gearbeitet und Ingeborg Heusinger bei der Post.

In ihrer Ehe haben Ingeborg und Bernd vier Kinder aufgezogen, ein Sohn starb leider schon vor zwanzig Jahren. Sie sind stolze Großeltern von sieben Enkeln und vier Urenkeln. Waren früher Reisen ihre große Leidenschaft, so ist jetzt die Familie ihr größtes Hobby. Sie verbringen ihre Tage damit, ihre Lieben zu umsorgen und gemeinsam Zeit zu verbringen.

An ihrem besonderen Tag erhielten Ingeborg und Bernd Heusinger herzliche Glückwünsche von Bürgermeisterin Christine Klein, die sie als Vorbild für eine glückliche Ehe und eine liebevolle Familie würdigte. Neben der Urkunde gab es als Geschenk der Stadt eine Tasse mit „Fraa vun Bensheim“-Motiv, eine SOS-Box und ein Weinpräsent. tn/Bild: Thomas Neu