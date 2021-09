Diamantene Hochzeit gefeiert

Bensheim. Im Garten des Hotel Felix in Bensheim feierten Erika und Valentin Lepold am vergangenen Samstag ihre Diamantene Hochzeit. Zwar war der Hochzeitstag bereits im August, aber da der Sohn in Oberursel wohnt und die vier Enkel des Paares mit den drei Urenkeln unter anderem in Berlin und Wien leben, feierte man erst jetzt gemeinsam den nicht alltäglichen Hochzeitstag.

Der im Jahre 1932 als Donauschwabe geborene Valentin Lepold, kam nach dem Krieg aus dem ehemaligen Jugoslawien im Jahre 1946 nach Karlsruhe und erlernte dort das Bäckerhandwerk. Im Jahre 1955 legte er die Meisterprüfung ab. Die Auerbacherin Erika Lepold, geborene Rönnebeck, erblickte im Jahre 1939 das Licht der Welt. Ihr Elternhaus war das bekannte Gasthaus „Zur grünen Au“. Nach der Schule erlernte sie den Beruf der Industriekauffrau bei der Firma Graichen in Auerbach und arbeitete später im Marmoritwerk in Hochstädten.

Dass sich die Auerbacherin und der Wahl-Karlsruher kennenlernten, war dem Umstand geschuldet, dass der Bäckermeister aus beruflichen Gründen nach Bensheim kam. 1961 heiratete das Paar in Karlsruhe. Vor 43 Jahren bauten sie ihr eigenes Haus in Wilmshausen, in dem sie heute noch wohnen. tn