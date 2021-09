Dialog über Hochwasserschutz

Auerbach. Mit der Veranstaltungsreihe „Bürger Dialog“ wollen die Sozialdemokraten mit den Bürgern über aktuelle Themen sprechen und diskutieren. Ein sehr wichtiges Thema ist für die Bergstraße der Hochwasserschutz. Die Folgen des Klimawandels wurden durch die Flutkatastrophe im Ahrtal und Rurtal in diesem Sommer deutlich aufgezeigt. Starkregen hatte in der Vergangenheit auch an Bergstraße, insbesondere in Auerbach und Bensheim zu starke Überflutungen geführt.

Ein Fachmann des Gewässerverbandes berichtet, wie die Vorbereitungen für Hochwasser sind und welche Schutzmaßnahmen getroffen wurden. Ferner wird über die Möglichkeiten der Warnung und Information der Bevölkerung gesprochen. Thema wird auch sein, welche Maßnahmen zur Verbesserung der Situation vor Ort erforderlich sind.

Zu der Veranstaltung am Mittwoch (15.) ab 19.30 Uhr in der TSV-Gaststätte Weiherhaus sind alle Bürger, Vereine und Verbände eingeladen. Die Hygienevorschriften und die 3G-Regel sind zu beachten. red