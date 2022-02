Bensheim. Für kommenden Mittwoch (16.), 19.30 Uhr, lädt die Michaelsgemeinde zu einem Kirchturmgespräch ins Gemeindehaus, Darmstädter Straße 25, ein. Pfarrer i.R. Gerhard Hechler wird über „Diakonie in Siebenbürgen“ berichten.

Als Mitarbeiter des hessischen Gustav-Adolf-Vereins kümmert er sich um diakonische Projekte in Siebenbürgen/Rumänien. Die evangelische Kirche blickt dort auf eine lange Tradition zurück. Die deutschsprachigen Gemeinden haben über Jahrhunderte ein eigenes Gemeinwesen gestaltet. Dabei spielte die diakonische Arbeit eine wichtige Rolle. Nach der Wiedervereinigung kamen die meisten Siebenbürgendeutschen in die Bundesrepublik.

Die Kirchengemeinden in Siebenbürgen haben ihre Arbeit unter gänzlich neuen Bedingungen weitergeführt. Die Hilfe aus Deutschland spielt dabei eine wichtige Rolle. Das Gustav-Adolf-Werk, das evangelische Kirchengemeinden im Ausland unterstützt, engagiert sich auch in Projekten in Siebenbürgen. „Es wird interessant zu erfahren, wie kleine evangelische Gemeinden ihrer diakonischen Verantwortung gerecht werden“, heißt es von Seiten der Michaelsgemeinde. red

