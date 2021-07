Bensheim. Für die Weiheliturgie im Rahmen der Diakonenweihe von Moritz Gerlach an diesem Samstag, 10. Juli, im Hohen Dom zu Mainz können aufgrund der pandemischen Lage keine Plätze reserviert werden. Der Weihegottesdienst wird per Livestream übertragen. So kann man digital an der Feier teilnehmen: https://bistummainz.de/diakonenweihe-juli-2021.

Am Sonntag Gottesdienst

Für den Gottesdienst am Sonntag, 11. Juli, um 11 Uhr in Sankt Georg, in dem Moritz Gerlach die Predigt halten wird, sowie für die Dankvesper um 18 Uhr in Sankt Laurentius sind noch wenige Plätze frei und können beim Pfarrbüro per Mail info@st-georg-bensheim.de oder telefonisch unter 06251/175160 reserviert werden. red