DGB will Rechte von Menschen mit Behinderung stärken

Bensheim. Zum 28. Mal wird am 3. Dezember der „Tag der Menschen mit Behinderungen“ von den Vereinten Nationen (UN) ausgerufen. Seitdem ist viel passiert. Die Mitgliedsstaaten sind weiterreichende Verpflichtungen eingegangen, um die Rechte von Menschen mit Behinderungen in den jeweiligen Gesetzen zu verankern und die Gleichbehandlung und Teilhabe in allen Lebensbereichen sicherzustellen. Die Kluft zwischen gesetzlicher Theorie und gelebter Realität ist jedoch enorm, heißt es in einer Pressemitteilung des DGB Bensheim.

Die UN-Behindertenrechtskonvention hat in Deutschland seit März 2009 Bestand. In dieser hat sich die BRD dazu verpflichtet, die Inklusion von Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft voranzutreiben. Im Artikel 24 wird zum Beispiel das Recht auf eine inklusive Bildung festgeschrieben, das jedoch im deutschen Sprachraum fälschlicherweise als „integrative Bildung“ umgedeutet werde. Die Zahlen, Daten Fakten des Arbeitsmarktes sprechen laut DGB ebenfalls Bände. Während 9,5 Prozent der deutschen Bevölkerung von einer Behinderung betroffen sind, lag die Beschäftigungsquote bei nur 4,6 Prozent im Jahr 2021.

Der DGB Bensheim hat sich in seiner letzten Sitzung intensiv mit dieser Thematik auseinandergesetzt und sieht einen schnellen Handlungsbedarf. „Die Einhaltung des Sozialgesetzbuches II muss stärker kontrolliert werden“, meint Günther Schmidl, Vorsitzender des DGB Bensheim. „Wenn Regeln nicht kontrolliert werden, werden sie nicht eingehalten. Das gilt nicht nur im Straßenverkehr.“ Darüber hinaus brauche es den echten Willen, das Bildungssystem und die Schulen inklusiv zu gestalten.

„Inklusive Klassen dürfen nicht mehr die Ausnahme, sondern müssen die Normalität sein“ ergänzt hierzu Kurt Manich, stellvertretender Vorsitzender des DGB Bensheim. Sein Vorstandskollege Sebastian Cramer schaut vor allem kritisch auf die Beschäftigungsquote und fordert ein Umdenken. „Wir sollten uns überlegen, ob eine Sanktionspolitik bei dieser Thematik sinnvoll ist. Vielmehr darf die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen nicht mehr zu einem bürokratischen Kraftakt führen, sondern die Prozesse in den Behörden müssen verschlankt und entbürokratisiert werden.“ Ein Aufklärungs- und Unterstützungsangebot für Unternehmen, gerade für kleine und mittlere Unternehmen, sei hier dringend notwendig.

Birgit Rinke, Schriftführerin des DGB Bergstraße, fasst es so zusammen: „All unsere Anstrengungen werden nur gelingen, wenn wir als Gesellschaft auch bereit dazu sind. Wir alle können in unserem Alltag die Augen offenhalten und Barrieren beseitigen. Inklusion ist ein Akt der Solidarität und verpflichtet uns alle zum Handeln.“ red