Bensheim. Mit Schildern „Hier muss investiert werden“ führte der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in Bensheim Foto-Aktionen vor der Hemsbergschule, vor dem Heilig-Geist-Hospital und in einem Neubaugebiet durch.

Der DGB Bensheim will damit auf den hohen Investitionsbedarf hinweisen, der in vielen gesellschaftlichen Bereichen bestehe. „Wir brauchen massive Investitionen in Bildung und Digitalisierung, in Gesundheit und Pflege, in bezahlbaren Wohnraum, in die kommunale Infrastruktur und in Umwelt- und Klimaschutz“, machen der Bensheimer DGB-Vorsitzende Günther Schmidl (IG Metall), Stellvertreter Kurt Manich (ver.di) und DGB Jugendsprecher Sebastian Cramer (IG BCE) in einer Pressemitteilung deutlich.

Holger Giebel, Mitglied des Vorstandsteams der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) im Kreis Bergstraße, unterstreicht: „Gute Bildung braucht gute Schulen, kleinere Klassen, mehr Personal und eine gute digitale Ausstattung. Hier besteht erheblicher Handlungsbedarf. Deshalb setzen wir uns aktiv für Investitionen in gute Bildung ein“.

Reiner Drewelies, Kreisvorsitzender IG BAU und Johannes Schader, Gewerkschaftssekretär der IG BAU, betonen: „Bensheim braucht bezahlbare Wohnungen für alle Einkommensgruppen und eine deutliche Ausweitung des sozialen Wohnungsbaus. Dafür machen wir uns stark“.

Der südhessische DGB-Regionssekretär Horst Raupp macht deutlich: „Der DGB will keinen neoliberalen Magerstaat, sondern einen handlungsfähigen Staat. Deshalb setzen wir uns für Steuergerechtigkeit ein. Superreiche und Konzerne müssen endlich angemessen zur Finanzierung des Staates beitragen. Nur so können Bund, Länder, Städte, Gemeinden und Landkreise die massiven Auswirkungen der Corona-Krise stemmen und zugleich in wichtige Zukunftsaufgaben investieren. Steuern sind zum Steuern da“. red