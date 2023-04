DGB solidarisiert sich mit Streikenden

Bensheim. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in Bensheim unterstützt die Tarifforderungen der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes und der Bahn.

Der Bensheimer DGB-Vorsitzende Günther Schmidl (IG Metall) betont: „Die Preise eilen den Löhnen davon. Die massiv steigenden Preise erfordern eine deutliche Erhöhung der Löhne und der Ausbildungsvergütungen. Vor allem kleine und mittlere Einkommen müssen sehr deutlich angehoben werden.“

Kurt Manich (Verdi), stellvertretender Vorsitzender des DGB Bensheim, unterstreicht: „Systemrelevante Arbeit muss endlich auch entsprechend bezahlt werden. Die Beschäftigten in den Kitas, im Gesundheitswesen und der Pflege, in den Sozial- und Erziehungsberufen, in der Verwaltung und die Beschäftigten bei der Bahn haben höhere Einkommen im wahrsten Sinne des Wortes verdient.“

Lucas Hampel, Vorsitzender der Ortsjugendleitung der EVG Südhessen und Vorstandsmitglied des DGB Bensheim, stellte die aktuelle Situation bei der Bahn vor: „Wir können es uns nicht leisten, dass die Bahn und der öffentliche Dienst aufgrund der niedrigen Bezahlung zunehmend an Attraktivität verlieren und deshalb in gesellschaftlich wichtigen Bereichen die notwendigen Fachkräfte und der Nachwuchs fehlen. Jetzt liegt es an den Arbeitgebern, endlich ein verhandlungsfähiges Angebot vorzulegen, um einen Arbeitskampf zu vermeiden. Wir sind auf einen Arbeitskampf gut vorbereitet.“ Reiner Drewelies , Kreisvorsitzender der Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU), und Vorstandsmitglied des DGB Bensheim, informierte über die Arbeitsgruppe „Sicheres Zwischenlager Biblis“, die zum Jahresanfang ihre Arbeit aufgenommen hat.

Die AG befasst sich ausschließlich mit Sicherheitsaspekten am Standort-Zwischenlager für hoch radioaktive Abfälle in Biblis. Derzeit stehen dort 108 Castor-Lagerbehälter mit hoch radioaktivem Inhalt. Die Betriebsgenehmigung des Lagers läuft 2046 aus.

Nach Einschätzung von Experten werde das Zwischenlager nicht vor 2070 / 2080 geräumt sein. Die Arbeitsgruppe wirbt „für eine gesellschaftliche Verständigung über die verlängerte Zwischenlagerung und eine faktenbasierte, sachliche Debatte mit allen Interessierten“, was vom DGB in Bensheim begrüßt wird“. red