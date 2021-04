DGB setzt sich für mehr Steuergerechtigkeit ein

BENSHEIM. „Es reicht nicht aus, die von der Corona-Krise aufgerissenen oder sichtbar gewordenen Löcher zu stopfen und dann einfach so weiterzumachen wie vor der Pandemie“, betonte DGB-Ortsverbandsvorsitzender Günther Schmidl (IG Metall) auf einer Videokonferenz des DGB Bensheim. Zwingend erforderlich sei ein grundlegendes Umdenken und Umsteuern in zentralen Politikbereichen. Der Mensch müsse im Mittelpunkt der Politik stehen, nicht der Markt. Der stellvertretende Ortsverbandsvorsitzende Kurt Manich (Verdi) unterstreicht: „Nur mit organisierter Solidarität, mitgliederstarken Gewerkschaften und breiten sozialen Bündnissen können die erforderlichen Veränderungen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft erfolgreich umgesetzt werden.“

DGB-Regionssekretär Horst Raupp stellte auf der Videokonferenz die steuerpolitischen Eckpunkte des DGB für die Bundestagswahl am 26. September vor. Mit seinen Vorschlägen will sich der DGB für mehr Steuergerechtigkeit und für eine gerechte Verteilung der Kosten der Corona-Krise einsetzen.

Das Steuerkonzept sehe finanzielle Entlastungen für 95 Prozent der Bevölkerung vor. „Im Gegenzug müssen Superreiche und große Konzerne wie Amazon endlich angemessen besteuert werden. Nur so können der Bund, die Länder und die Städte und Gemeinden auch im Kreis Bergstraße die Auswirkungen der Corona-Pandemie stemmen und zugleich in wichtige Zukunftsaufgaben investieren.“

Am 1. Mai ruft der DGB Bensheim zur Mai-Kundgebung des DGB Bergstraße auf, die um 10.30 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz in Heppenheim stattfindet. red

