Bensheim. Mit einer Solidaritäts-Foto-Aktion vor dem Seniorenheim der Caritas in der Heidelberger Straße unterstützt der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in Bensheim die Forderung nach einem allgemeinverbindlichen Tarifvertrag in der Altenpflege.

AdUnit urban-intext1

Scharf kritisieren die Gewerkschafter die Ablehnung eines flächendeckenden Tarifvertrages in der Altenpflege durch die Caritas-Bundesebene und die Haltung der Diakonie, die dem wichtigen Projekt ebenfalls die Unterstützung verweigert hat.

„Die kirchlichen Arbeitgeber haben einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag verhindert und zementieren damit die schlechte Bezahlung in der Altenpflege. Faktisch profitieren von dieser Entscheidung diejenigen privaten Arbeitgeber, die das massive Personalproblem in der Altenpflege durch schlechte Löhne und miese Arbeitsbedingungen verursacht haben und seit Jahren das Lohnniveau der Branche nach unten ziehen“, heißt es in einer Pressemitteilung des DGB.

Schmidl: „Ein massiver Skandal“

Der Bensheimer DGB-Vorsitzende Günther Schmidl (IG Metall) betont: „Dass ausgerechnet Caritas und Diakonie dafür gesorgt haben, dass einem Großteil der Beschäftigten in der Altenpflege eine deutlich bessere Bezahlung verwehrt und damit Altersarmut vorprogrammiert bleibt, ist ein massiver Skandal.“

AdUnit urban-intext2

Als Folge werde der Personalmangel in der Altenpflege weiter zunehmen. Schon heute fehlen 115 000 Beschäftigte in der Branche: „Die Chance, den Beruf durch gute Bezahlung noch in diesem Sommer attraktiver zu machen, wurde durch das Verhalten von Caritas und Diakonie vertan. Deshalb führen wir diese Aktion durch“, so Schmidl. Die Kollegen in der Altenpflege hätten deutlich bessere Arbeitsbedingungen und einen deutlich höheren Lohn im wahrsten Sinne des Wortes verdient.

Der stellvertretende DGB-Ortsverbandsvorsitzende Kurt Manich (Verdi) unterstreicht: „Klatschen alleine genügt nicht. Applaus zahlt keine Miete und auch nicht die Kosten der Lebenshaltung. Dringend notwendig ist eine gute und flächendeckende tarifliche Bezahlung, die dem hohen gesellschaftlichen Wert der Arbeit in der Altenpflege entspricht und die vor Altersarmut schützt. Dafür setzen wir uns aktiv ein.“

AdUnit urban-intext3

DGB-Vorstandsmitglied Birgit Rinke (ebenfalls Verdi) macht deutlich, dass die Allgemeinverbindlichkeit des Tarifvertrages ein wichtiger Schritt zur besseren Bezahlung in den frauendominierten sozialen Berufen gewesen wäre. Die Ablehnung durch die Caritas und das Wegducken der Diakonie hätten dies verhindert. Das war ein mieses Signal. „Die Leittragenden dieser Entscheidung sind vor allem Frauen.“

AdUnit urban-intext4

„Schluss mit Ausbeutung“

Vorstandsmitglied Johannes Schader (IG BAU) sowie Theo Hoenhorst (Verdi) und Florian Dahnke (EVG) von der DGB-Jugend Bergstraße bekräftigen: Mit Lohndumping und der Ausbeutung müsse endlich Schluss sein. Systemrelevante Arbeit müsse auch systemrelevant bezahlt werden. Das gelte für die Altenpflege ebenso wie für die Reinigungskräfte und die Beschäftigten im Einzelhandel und in vielen anderen Branchen.

Der südhessische DGB-Regionssekretär Horst Raupp (Darmstadt) betont, es reiche nicht, darauf zu warten, dass sich die Arbeitgeber von alleine bewegen. Die Beschäftigten müssten sich gewerkschaftlich organisieren, um gemeinsam und solidarisch ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern.

Der Regionssekretär fordert zudem: „Die mittelalterlichen Privilegien der Kirchen gehören weg. Auch für die Beschäftigten von Caritas, Diakonie und Kirchen müssen Tarifverträge und das Betriebsverfassungsgesetz gelten.“ red