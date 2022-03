DGB fordert Ende des Kriegs

Bensheim. Im Rahmen einer Videokonferenz verurteilte der Vorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) in Bensheim den „verbrecherischen Angriffskrieg des Putin-Regimes“ auf die Ukraine auf das Schärfste: „Der Krieg und das Morden müssen sofort gestoppt werden.“

Der DGB Bensheim fordert einen sofortigen Waffenstillstand und den Abzug aller russischen Truppen aus der Ukraine. „Unsere Solidarität gilt den Menschen in der Ukraine, die unter dem furchtbaren Krieg leiden und deren Leben jetzt bedroht ist“, machen der Bensheimer DGB-Vorsitzende Günther Schmidl (IG Metall) und DGB-Regionssekretär Horst Raupp (Darmstadt) deutlich. „Unsere Solidarität gilt zugleich der Antikriegsbewegung in Russland, all den Menschen, die in Russland trotz massiver Repressalien des Regimes mutig auf die Straße gehen und ihre Stimme gegen den verbrecherischen Krieg erheben. Der Krieg in der Ukraine ist Putins Krieg, nicht der Krieg der Menschen in Russland.“

„Wirtschaftliche Sanktionen haben sich vor allem gegen die Verantwortlichen des Krieges, gegen Putin, seine engere Umgebung und die mit ihm verbündeten Oligarchen zu richten“, betonen die stellvertretenden DGB-Ortsverbandsvorsitzenden Kurt Manich (Verdi) und Sebastian Cramer (IGBCE).

Bitte um Sach- und Geldspenden

Der DGB Bensheim ruft zu Geld- und Sachspenden für die Bevölkerung in der Ukraine auf uns setzt sich für offene Grenzen für Kriegsflüchtlinge ein. Waffenlieferungen in die Kriegsregion lehnt der DGB ab: „Wir setzen uns für Frieden in Europa und Frieden in der Welt, für Dialog, Verständigung und für umfassende Abrüstung ein“, so Schriftführerin Birgit Rinke (Verdi). Ein zweites Schwerpunktthema der Videokonferenz waren die anstehenden Betriebsratswahlen, die in den Monaten März bis Mai in diesem Jahr stattfinden. In bundesweit über 28 000 Betrieben werden Betriebsräte gewählt.

Der DGB Bensheim ruft alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf, ihr Wahlrecht aktiv zu nutzen, wählen zu gehen und mit ihrer Stimmabgabe die Wahlvorschläge der DGB-Gewerkschaften zu unterstützen.

Die Vorstandsmitglieder Lucas Hampel (EVG), Reiner Drewelies und Johannes Schader (beide IG BAU) betonen: „Die Beschäftigten brauchen eine aktive und starke Interessenvertretung im Betrieb. Eine hohe Wahlbeteiligung stärkt dem Betriebsrat den Rücken. Erfolgreiche Betriebsräte gibt es nur mit einer starken Gewerkschaft.“ red

Info: Darum geht es bei der Wahl: www.dgb.de/betriebsratswahl