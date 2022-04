DGB Bensheim ruft zur Kundgebung auf

Bensheim/Bergstraße. „Schon allein durch die Auswirkungen der Pandemie haben viele Menschen mit geringem Einkommen unter den gestiegenen Preissteigerungen gelitten“, betont Günther Schmidl (IG Metall), Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) in Bensheim.

Jetzt hätten sich die Kostensteigerungen durch Putins völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auf die Ukraine nochmals deutlich verschärft. Der DGB Bensheim ruft dazu auf, sich an der Kundgebung des DGB Bergstraße am 1. Mai zu beteiligen, die um 10.30 Uhr unter dem bundesweiten Motto „GeMAInsam Zukunft gestalten“ auf dem Bahnhofsvorplatz in Heppenheim stattfinden wird. red

