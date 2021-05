Von Dirk Rosenberger

Bensheim. In der Bensheimer Kommunalpolitik kündigt sich ein neues Bündnis in der Stadtverordnetenversammlung an. CDU, SPD und FDP haben ihre Verhandlungen abgeschlossen - die Zeichen stehen somit auf „Deutschland-Koalition“. „Wir haben einen Vertrag ausgehandelt“, bestätigte CDU-Stadtverbandsvorsitzender und Fraktionschef Tobias Heinz.

In Stein gemeißelt ist

...