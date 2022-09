Deutsch-tschechischer Freundschaftskreis lädt Mitglieder nach Fehlheim ein

Bensheim. Die Mitglieder des deutsch-tschechischen Freundschaftskreises sind zur Hauptversammlung eingeladen. Diese findet am kommenden Freitag, 23. September, um 19 Uhr im Pfarrzentrum Sankt Bartholomäus an der Kirchstraße in Fehlheim statt.

Nach der Begrüßung und Eröffnung der Versammlung steht ein Vortrag des Mitglieds Manfred Speck zum Thema „ Kyrill und Method – Patrone Europas“ auf der Tagesordnung. Danach folgen die üblichen Regularien mit dem Bericht der Vorsitzenden Carola Heimann, der Kassenwartin Erika Illing sowie der Kassenprüfung.

Nach Aussprache und Entlastung des Vorstands ist die Neuwahl des gesamten Vorstands für die nächsten drei Jahre von besonderer Bedeutung. Hierbei dürften sich verschiedene Änderungen ergeben, da einige Vorstandsmitglieder für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung stehen. Abschließend sollen erste Informationen zum Jahresprogramm 2023 gegeben werden.

Im Anschluss an die Hauptversammlung bietet der Vorstand die Möglichkeit, bei einem Imbiss die Geselligkeit innerhalb des Vereins zu fördern. mz