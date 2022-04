Detektivgeschichte in den Osterferien

Bensheim. Im Rahmen von „BibCube“ – der Veranstaltungsreihe rund um Gaming, MINT und neue digitale Technik – lädt die Stadtbibliothek Bensheim interessierte Kinder und Teenager im Alter von acht bis zwölf Jahren in den Osterferien zu einem neuen Abenteuer mit Detektivin Betty Ensheimer ein.

Um diese Geschichte geht es: Das Bibliotheksteam staunt nicht schlecht, als es eines Morgens ein bewusstloses Mädchen in der Bibliothek findet. Schlimmer noch, als sie kurz nach Öffnung der Bibliothek wieder zu sich kommt, erinnert sie sich nur an ihren Namen: Libry Script.

Das Bibliotheksteam und Libry selbst sind daraufhin sichtlich beunruhigt. Wie und warum kam Libry in die geschlossene Bibliothek? Und wieso hat sie das Gedächtnis verloren? Natürlich nimmt sich die Detektivin B. Ensheimer dieses Falls an und hofft auf die Unterstützung vieler fleißiger Jungdetektive.

Die Teilnehmer benötigen kein Vorwissen aus Bettys vergangenen Fällen. Wie auch schon in den vergangenen Osterferien erhalten die Abenteuerer alle Rätsel per E-Mail und lösen sie von zu Hause aus oder in Bibliotheksnähe. Neu ist: Dieses Jahr gibt es auch Rätsel und Hinweise innerhalb der Bibliothek.

Die Anmeldung erfolgt vorab per E-Mail an bibliotheksservice@bensheim.de. Weitere Infos zu „BibCube“ auf der Portalseite der Stadtbibliothek: Über www.stadtkultur-bensheim.de/bibliothek weiter zum Link „Neue Portalseite“. ps