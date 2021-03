Bensheim. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „BibCube“ lädt die Stadtbibliothek zu einem Detektivspiel in den Osterferien für Kinder von acht bis zwölf Jahren ein. „Das Buch der 10 000 Wahrheiten“ wurde gestohlen und selbst die brillante Meisterdetektivin Betty Ensheimer kann den Dieb nicht alleine aufspüren.

Tipps hinterlassen

Um das Buch zurückzubekommen, gilt es, den Namen des Diebes herauszufinden. Glücklicherweise unterschätzt der Verbrecher die Detektive und hat ein paar Tipps hinterlassen. Jungdetektive, die Betty Ensheimer bei dem Fall unterstützen möchten, können sich bis zum 5. April per E-Mail anmelden: bibliotheksservice@bensheim.de. Am 6. April erhalten alle Jungdetektive morgens eine E-Mail mit dem ersten Rätsel.

Bedingt durch die Corona-Einschränkungen dürfen keine Veranstaltungen vor Ort stattfinden. Die Rätsel und Aufgaben erhalten die Teilnehmer per E-Mail und sind von zu Hause aus und an öffentlichen Plätzen zu lösen. Am Ende des Spiels erhalten alle Kinder, die fleißig nach dem Dieb gesucht haben, eine Urkunde. Weitere Infos zu Veranstaltungen unter www.stadtkultur-bensheim.de. ps