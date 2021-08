Der Wochenmarkt bleibt

Bensheim. Während der Woche des Weins vom 4. bis zum 12. September bleibt der Wochenmarkt weiter an seinem Stammplatz auf dem Marktplatz – täglich und zu den üblichen Zeiten.

Wie bekannt, kann das Bergsträßer Winzerfest in diesem Jahr erneut nicht stattfinden wie in den Jahren vor der Corona-Pandemie. Mit der lokalen Winzerschaft hat der Bensheimer Verkehrsverein deshalb mit der Woche des Weins ein Alternativformat auf dem Bensheimer Marktplatz geschaffen. Dabei findet auch der Wochenmarkt mit seinen Ständen weiter Platz: Diese werden sich um das Festgelände herum gruppieren.

Wegen des Abbaus der Winzerwoche besteht die Wochenmarkt-Regelung bis zum 17. September. Allerdings sind nicht alle Stände in dieser Zeit auf dem Marktplatz vertreten. Zudem entfällt das Marktfrühstück am 4. und 11. September, heißt es in einer städtischen Pressemitteilung abschließend. ps