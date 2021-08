Am Mittwoch (25.) startet in Bensheim das Stadtpark-Festival Vogel der Nacht. Ganz so kuschelig wie auf unserem Archivbild wird es in diesem Jahr wegen der Corona-Auflagen zwar nicht werden. 500 Besucher können sich aber auf der schrägen Wiese aufhalten und das abwechslungsreiche Programm genießen.

© Neu