Der Tod der Kunst – und was danach kommt

Bensheim. 1895 schrieb Anton Tschechow über sein Stück „Die Möwe“ Folgendes: „…wenig Handlung, ein Pud Liebe“ („Pud“ ist eine russische Maßeinheit und entspricht 16 Kilogramm). Diese Aussage trifft ebenfalls auf Cosmea Spellekens Inszenierung des Theaterstücks unter dem Titel „möwe.live“ zu.

Der junge Künstler Kostja versucht, sich in der Theaterszene zu behaupten, dabei muss er sich vor allem mit seiner Mutter, einer renommierten Schauspielerin, auseinandersetzen, die ihm ständig den künstlerischen Erfolg ihres Liebhabers Trigorin vor Augen führt. Zusätzlich leidet er unter den Gefühlen für seine Ex-Freundin, die aufstrebende Schauspielerin Nina, bei denen ihm auch sein bald Vater werdender Künstler-Kumpel Mascha nicht helfen kann.

Grundhandlung und die meisten Figurennamen hat das Stück von seiner russischen Vorlage übernommen, doch da hört es auch schon auf. „möwe.live“ ist nämlich genau wie die künstlerischen Ansichten seines Protagonisten Kostja radikal modern inszeniert. Und zwar digital. Über eine große Leinwand im Theatersaal oder auf dem Bildschirm des heimischen Computers wird dem Publikum die Handlung des Stücks durch Bildschirmaufnahmen von Chaträumen oder Zoom-Meetings der Figuren sowie durch Ausschnitte aus Trigorins Videotagebuch präsentiert. Dem Publikum ist es sogar möglich, den Figuren zu schreiben und das Stück somit zu beeinflussen. In der Aufführung im Bensheimer Parktheater ergriff diese Chance allerdings keiner.

Bei vielen Theaterpuristen im Publikum trifft diese Form der Inszenierung auf Unwillen. „Warum muss denn alles, jetzt wo das Theater endlich wieder offen hat, auf einem blöden Bildschirm stattfinden?“, hört man aus dem Publikum. Jedoch ignorieren solche Ausrufe die unbändige Liebe für die Kunst, die dem Stück innewohnt. Dort heißt es, dass Formen nebensächlich sind. Worum es geht, ist, den Inhalt so gut es geht zu vermitteln.

Für den wahren Grund der digitalen Inszenierung muss man allerdings einen Blick in die Theatertheorie werfen. Die erste Inszenierung von Tschechows „Die Möwe“ war ein spektakulärer Misserfolg. Erst als sich Theaterlegende Konstantin Stanislawski des Stoffs annahm, konnte es ein Erfolg werden. Stanislawski ist bis heute nicht nur einer der einflussreichsten Theater- und Schauspieltheoretiker aller Zeiten, er war auch ein großer Verfechter des Naturalismus. Doch die Welt hat sich seit dieser Zweitaufführung von „Die Möwe“ verändert. So schwer es auch ist, das einzusehen, ein Großteil unseres Lebens findet in Handys und Computern statt.

Die Digitalisierung des Theaters ist also nichts anderes als die Modernisierung des von Stanislawski gewünschten Naturalismus. Die Idee eines live aufgeführten Filmes lässt natürlich auch an das Dogma 20_13 Manifest denken, doch würde das wohl an dieser Stelle vom Thema wegführen.

Nichtsdestotrotz lässt sich im Verlauf der Vorstellung nicht nur unter den Theaterpuristen Unmut im Publikum feststellen: Das Stück ermüdet. Denn wie bereits gesagt, trotz der zwei Stunden Laufzeit gibt es wenig Handlung. Über weite Strecken werden dem Publikum alltägliche Belanglosigkeiten präsentiert. Figuren chatten minutenlang wortlos mit ihren Freunden oder scrollen durch verschiedene Memes.

Auf den Bildschirmen sind dabei unglaublich viele Details verstreut. Wer dem Stück folgen will, muss ein scharfes Auge haben, sonst wird man weder die vielen Nachrichten erfassen können, die sich die Figuren senden, noch die vielen Details bemerken, geschweige denn interpretieren. Die mentale Aktivität, die hier vom Publikum gefordert wird, hätte Brecht bestimmt gefallen. In einer Liste mit dem Titel „Filme zum Gucken“ auf Kostjas Computer ist „Der Spiegel“ aufgeführt. Ein Film des russischen Ausnahmeregisseurs Andreij Tarkowski.

Wer das nötige Wissen besitzt, wird spätestens jetzt Spellekens Absicht verstehen. Tarkowski legte in seinen Filmen nur geringen Fokus auf eine tatsächliche Handlung, sondern war darauf aus, seinen Inhalt in Form von abstrakten Gefühlen und Assoziationen zu vermitteln. Nirgends wird das deutlicher als in „Der Spiegel“ und genau diesem Vorbild folgt „möwe.live“.

Es erzählt von der Kunst. Genauer gesagt vom Tod der Kunst – was danach kommt. Alles beginnt mit Aufnahmen eines glücklichen Sommers, den alle Figuren miteinander verbringen. Es beginnt mit dem Fund einer toten Möwe. Die Möwe ist nicht nur ein Symbol der Freiheit, sondern auch das Totem der Künstler. Somit beginnt alles mit dem Tod der Kunst und dem Niedergang der Künstler. Die Figuren leben sich auseinander und erzielen nicht den erwünschten Erfolg im Leben.

Kostja steht dabei für den progressiven sowie depressiven Künstler, der es kaum schafft, die eigenen Gedanken zu ertragen. Nina ist die idealistische, aufstrebende Künstlerin, die sich vom Glanz der Künstlerwelt hat blenden lassen. Mascha trägt dabei das düsterste Schicksal. Er ist der Künstler, der es nicht schafft, Kunst zu machen. Heimlich ist er in Kostja verliebt. Diese Liebe verhilft ihm dazu, eine bewegende Rezension zu Kostjas Werk aufzunehmen, aber Sekunden, nachdem er fertig ist, löscht er die Rezension. Er ist in seiner jetzigen Rolle als Vater gefangen, ein künstlerischer Freigeist, der von seiner genormten Umwelt domestiziert wird. Es gibt nichts Bedeutsames mehr, was die neuen Künstler erzählen könnten, oder wie Kostja es ausdrückt: „Unsere Generation kann die Welt nur schlechter machen.“

Alles endet mit Kostjas Suizid. Der Tod der Kunst ist damit behandelt, doch was ist denn nun das Danach? Für die Antwort auf diese Frage bezieht sich das Stück indirekt auf die Schriften des Dramatikers Friedrich Dürrenmatt, der ähnlich wie Kostja erkannte, dass die großen Geschichten bereits erzählt sind. Seine Folgerung: „Das Schicksal hat die Bühne verlassen, auf der gespielt wird, um hinter den Kulissen zu lauern, außerhalb der gültigen Dramaturgie“.

Da ist sie nun, die finale Antwort. Was nämlich nach dem Tod der Kunst kommt, ist das Stück selbst. Es zeigt Künstler, während sie keine Kunst erschaffen, und findet die Kunst darin. Keine großen Botschaften sind mehr vorhanden. Doch die großen Themen der Kunst schimmern nichtsdestotrotz durch. Die Aufnahme eines Menschen in der Küche kündet vom Sinn des Lebens, in der Vorbereitung auf ein Casting liegt der letzte Hauch wahrer Liebe.

Wer vorhat, sich beruflich oder zumindest geistig mit Kunst zu beschäftigen, dem ist dieses Stück empfohlen. Wer nach klassischer Unterhaltung sucht, der sei gewarnt.

Die klassische Kunst ist tot.

Die moderne Kunst ist tot.

Die postmoderne Kunst ist tot.

Die postmortem Kunst lebt!

Ben Leenen, AKG Bensheim