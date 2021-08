Der Südosten von Auerbach

Auerbach. Die zeithistorischen Themenrundgänge „Auerbach gestern, heute und morgen“ wird der Kur- und Verkehrsverein Auerbach an diesem Montag, 23. August, fortsetzen. Der Start ist um 18 Uhr bei der Gaststätte Malepartus/Ortsgrenze Darmstädter Straße und die Laufstrecke beträgt ca. 1,5 bis zwei Stunden.

Vorstandsmitglied Ralph Stühling hat den Rundgang mit vielen Informationen über die örtliche Geschichte und Gegebenheiten geplant. Im Mittelpunkt des siebten Themenrundgangs steht der Südosten von Auerbacher mit Scheffelstraße, Schönberger Straße bis zum Schützenhaus, zurück zur Wolfsschlucht, Ludwigstraße, Hochzeitsweg zum Startpunkt.

Hygienevorschriften beachten

Der Kur- und Verkehrsverein hofft im vierten Jahr der Themenrundgänge auch diesmal, wie bisher, auf zahlreiche Teilnehmer. Voraussetzung für die Teilnahme ist die Beachtung der allgemeinen Hygienevorschriften. Bei Besichtigung von Gebäuden und Einrichtungen ist Mund- und Nasenschutz erforderlich.

Der letzte Termin in diesem Jahr ist am 27. September mit den Bereichen westlich der Bahnlinie. Informationen zum Ablauf erfolgen über die Presse, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins abschließend. red

