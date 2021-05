Der OWK Auerbach möchte bald wieder wandern

Auerbach. Der Vorstand des Odenwaldklubs Auerbach teilt mit, dass die für Sonntag, 6. Juni, geplante Wanderung durch die südlichen Weinlagen Heppenheims um zwei Wochen auf den 20. Juni verschoben wird. Bis dahin, so hoffen die Mitglieder, hat sich die Anzahl der Corona-Fälle soweit reduziert, dass das Wandern in der Gruppe wieder möglich ist.

Auf dem Weinlagenwanderweg soll es dann über den Maiberg ins Erbacher Tal und durch den Wald zur Weinlage Eckweg gehen. Überwiegend führt die Tour durch Weinberge, so dass es sich laut OWK bei Sonnenschein empfiehlt, ausreichend Getränke und Sonnenschutzmittel in den Rucksack zu packen.

Treffpunkt um 10 Uhr und Ziel zweieinhalb Stunden später ist der Parkplatz am Heppenheimer Friedhof. An- und Rückfahrt werden individuell organisiert. Um 9.36 Uhr kommt ein Bus der Linie 669 in Heppenheim an der Haltestelle Zollhausstraße an. Abfahrt Auerbach Krone um 9.17 Uhr, Bensheim Bahnhof um 9.23 Uhr. Eine Einkehr ist nicht vorgesehen und die dann gültigen Corona-Bedingungen müssen beachtet werden. Anmeldungen nimmt Ingrid Schneider, Telefon 06251/75961 entgegen.

Zwei Absagen

Wegen Corona abgesagt werden zwei Veranstaltungen des OWK Auerbach. Der geplante Besuch der Senioren im Hochstädter Haus am 9. Juni findet nicht statt. Auch das Wanderliedersingen am 4. Juli muss ausfallen. Sobald es wieder losgehen kann mit den Mittwochsspaziergängen, wird es entsprechende Informationen in der Presse, im Internet und durch die Aushänge in den Schaukästen geben.

Zu allen Wanderungen sind Gäste willkommen, heißt es abschließend. red