Bensheim. In der Stephanuskirche wurde am Sonntag im Gottesdienst feierlich der neue Kirchenvorstand der Stephanusgemeinde eingeführt. Zehn Personen gehören dem neuen Kirchenvorstand an, zwei Personen wurden verabschiedet.

Für die kommenden sechs Jahre wird der Kirchenvorstand die Amtsgeschäfte führen und die Verantwortung für alle Belange der Kirchengemeinde übernehmen. Mitglied im Kirchenvorstand zu sein bedeutet oft hohen zeitlichen Einsatz, daher dankten Pfarrerin Astrid Maria Horn und Pfarrerin Almut Gallmeier dem bisherigen Vorstand für sein Engagement und dem neuen für die Bereitschaft, die weit über 2000 Gemeindemitglieder der Stephanusgemeinde weiterhin nach innen und außen zu vertreten. Musikalisch wurde der Gottesdienst stimmungsvoll begleitet durch Sabine Dörsam und Jens-Peter Dietzsch mit Gitarre, Klavier und Querflöte. Im Anschluss war Gelegenheit, bei einem Umtrunk und strahlendem Wetter den neuen Kirchenvorstandsmitgliedern zu gratulieren. red/Bild: Kirche