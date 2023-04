Der Meister der Harfe im Parktheater

Bensheim. Das nächste Konzert der Kunstfreunde Bensheim ist eine echte Premiere: Noch nie zuvor in der 75-jährigen Geschichte des Kammermusikvereins stand der Solo-Auftritt eines Harfenisten im Programm. Jetzt ist am Samstag, 6. Mai, 20 Uhr, mit Xavier de Maistre ein ganz großer Meister der Harfe zu Gast im Parktheater – zur großen Freude der Kunstfreunde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Xavier de Maistre ist ohne Zweifel einer der führenden Harfenisten der Gegenwart. 1973 in Toulon geboren, wurde er zunächst am Konservatorium seiner Heimatstadt ausgebildet und vervollständigte seine Studien bei Jacqueline Borot und Catherine Michel in Paris. Gleichzeitig studierte er Politikwissenschaften an der berühmten Ecole des Sciences Politiques in Paris und später an der London School of Economics.

Mit 22 Jahren wurde Xavier de Maistre 1995 Solo-Harfenist beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, 1998 gewann er den renommierten Harfenwettbewerb USA International Harp Competition in Bloomington (Indiana). Mit nur 25 Jahren folgte dann im Jahr 1999 das Engagement als Solo-Harfenist bei den Wiener Philharmonikern. Im Mai 2002 spielte er als erster Harfenist in der Geschichte der Wiener Philharmoniker ein Solokonzert mit diesem Orchester.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Mannheim Akademiekonzert im Rosengarten: Die Frau am Pult, der Mann von einem anderen Stern Mehr erfahren Frühjahrsklassiker Auf Großvaters Spuren: Van der Poel triumphiert in Sanremo Mehr erfahren

Als Solist konzertiert Xavier de Maistre regelmäßig in den bedeutenden Konzerthäusern weltweit und ist bei den größten Festivals ein gerngesehener Gast. Seit 2001 ist er Professor an der Musikhochschule Hamburg und gibt regelmäßig Meisterkurse an der Julliard School New York, der Toho University Tokyo und dem Trinity College London. Seine Debüt-CD „Nuit d’Etoiles“ mit Werken von Claude Debussy erschien im April 2008 und wurde mit dem Echo Klassik ausgezeichnet.

Xavier de Maistre ist ein zutiefst innovativer Musiker. Als leidenschaftlicher Verfechter seines Instruments hat er das Harfenrepertoire erweitert und bei Komponisten neue Werke in Auftrag gegeben. Außerdem erstellt er Transkriptionen von wichtigen Instrumentalwerken. Seine musikalische Vision führte ihn zur Zusammenarbeit mit Dirigenten wie Sir André Previn, Sir Simon Rattle, Riccardo Muti, Daniele Gatti, Philippe Jordan und vielen anderen.

Er konzertiert weltweit mit allen großen Orchestern, in seiner Heimat Frankreich arbeitete er unter anderem mit dem Orchestre de Paris, den Nationalorchestern Frankreichs und Lyons, den Philharmonien von Radio France, Monte-Carlo, Montpellier, Lille und Nancy sowie bei Rezitalen in den Opernhäusern von Paris und Lille, Lyon, Bordeaux, Nizza, Poitiers und Avignon. Im Jahr 2020 begann er eine neue Zusammenarbeit mit dem Tenor Rolando Villazón, mit dem er ein Projekt mit südamerikanischen Volksliedern aufnahm.

In der Saison 2022/2023 ist Xavier de Maistre in Deutschland und in Österreich mit dem Orchestre National de France unter der Leitung von Cristian Macelaru auf Tournee, um das berühmte Harfenkonzert von Reinhold Glière anlässlich der Veröffentlichung seines neuen Albums zu spielen. Außerdem tritt er mit dem Beethoven Orchester Bonn, dem Monte Carlo Philharmonic, dem Royal Stockholm Philharmonic, dem Helsinki Philharmonic, dem Paris Chamber Orchestra und beim Musica Festival in Straßburg auf.

Xavier de Maistre tritt auch in Solokonzerten (nicht nur in Bensheim) auf, unter anderem an der Staatsoper Berlin, im Duo mit Rolando Villazón in der Alten Oper Frankfurt und der Elbphilharmonie Hamburg sowie im Duo mit Diana Damrau am Theater La Fenice in Venedig.

Einführung um 19 Uhr im Foyer

Beim Recital am 6. Mai sind Werke unter anderem von de Falla, Granados, Fauré und Debussy zu hören. Ab 19 Uhr laden die Kunstfreunde wieder zu einer Einführung mit dem Musikexperten Hans Hachmann ins Eysoldt-Foyer ein. Aus organisatorischen Gründen steht der Künstler des Abends nicht als Gesprächspartner zur Verfügung, dennoch wird Hachmann die Einführung nicht alleine bestreiten: Die junge Nachwuchs-Harfenistin Emilia Kabus aus Viernheim war Anfang des Jahres bei Jugend musiziert erfolgreich und hat sich für den Bundeswettbewerb qualifiziert. Im Gespräch mit Hans Hachmann wird Emilia die Technik des Harfenspiels erläutern.

Karten für das Konzert gibt es online unter kunstfreunde-bensheim.de, bei bekannten Vorverkaufsstellen oder ab 18.45 Uhr an der Abendkasse. red