„Der Masseur“ heute beim Filmfest

Auerbach. Mit „Der Masseur“ hat der deutsch-polnische Freundschaftskreis Bensheim – Klodzko/Glatz für das Europa-Filmfest im Auerbacher Kronepark eine tiefgründige Gesellschaftssatire aus dem heutigen Polen ausgewählt. Gezeigt wird er am heutigen Mittwoch (3.).

Der Film der Drehbuchautoren und Regisseure Malgorzata Szumowska und Michal Englert ist eine deutsch-polnische Koproduktion, die im September 2020 bei den Filmfestspielen in Venedig Premiere feierte. Im August 2021 kam der Film in die deutschen Kinos. Im Mittelpunkt des Films steht der Ukrainer Zhenia. Er arbeitet als Masseur für die reichen, aber traurigen Bewohner einer Luxuswohnanlage (Gated Community) in Warschau.

In den Filmkritiken wird „Der Masseur“ als eine hervorragend gefilmte Satire über den Wandel des kommunistischen Polens zum Kapitalismus beschrieben. Auf „film-rezensionen.de“ ist zu lesen: „Von Anfang an ist ,Der Masseur‘ irgendwie unwirklich, gerade auch weil wir uns in Traumwelten zu bewegen scheinen. Szumowska und Englert brauchen hierfür auch gar nicht viel. Es reicht zwischendurch mal eine kleine Tanzeinlage einzubauen. Wer sich für skurrile Werke und Figuren erwärmen kann, ist hier allein deshalb schon an einer guten Adresse.“

Einmal mehr erweise sich Małgorzata Szumowska auch in „Der Masseur“ (Originaltitel „Never Gonna Snow Again“), als scharfe Beobachterin der Entwicklungen ihrer Heimat. Dabei stütze sich der Film teilweise auf die Erfahrungen der Filmemacher, in einem kommunistischen Polen aufzuwachsen, das in den 1990er Jahren plötzlich kopfüber in Richtung Kapitalismus eilte.

Der deutsch-polnische Freundschaftskreis freut sich auf einen interessanten Filmabend zu Beginn der zweiten Hälfte des Europa-Filmfestes im Auerbach. Für die polnische Atmosphäre wird der Verein die Gäste mit Schmalzbrot, Salzgurke und Wodka begrüßen, heißt es von Seiten des Vereins. red