Bensheim. Das nächste Sommer-Zwergenschmökern – die Vorlesereihe für Kleinkinder zum Zuhören und Mitmachen – findet am Samstag, 6. August, um 9.30 Uhr in der Stadtbibliothek statt. Claudia Daum liest in gemütlicher Atmosphäre aus verschiedenen Bilderbüchern für Kinder ab 18 Monaten, die in Begleitung eines Eltern- oder Großelternteils zu Besuch in die Bibliothek kommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Einfühlsame Geschichte

Im Mittelpunkt steht diesmal das Buch „Kopf hoch, kleiner Waschbär“ von Lea Käßmann mit Illustrationen von Jana Walczyk. Das Kinderbuch erzählt einfühlsam über das Vermissen eines guten Freundes und darüber, dass jeder Abschied auch ein Neuanfang ist.

Zum Inhalt: „Der kleine Waschbär ist traurig. Sein bester Freund, der kleine Fuchs, musste sich mit seiner Familie ein neues Revier suchen. Jetzt fühlt sich der kleine Waschbär ganz alleine. Und er denkt, dass er bestimmt nie wieder so einen tollen Freund finden wird.

Doch dann trifft er den Distelfink. Der macht ihm Mut und zeigt ihm, dass ein Abschied zwar traurig ist, aber dass ihm niemand die tollen Erinnerungen an all die Abenteuer nehmen kann, die er mit dem kleinen Fuchs erlebt hat. Und dass er sicher bald einen neuen Freund finden wird – ihn zum Beispiel.“

Das Zwergenschmökern findet außerhalb der Öffnungszeiten der Stadtbibliothek statt. Teilnehmende werden gebeten, am Eingang Spielplatz zu klingeln.

Weitere Infos und Flyer mit allen Terminen gibt es in der Stadtbibliothek Bensheim, Beauner Platz 3, unter www.stadtkultur-bensheim.de oder auf der Facebook-Seite. ps