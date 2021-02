Bensheim. Auch inmitten der Corona-Pandemie wird am letzten Sonntag im Januar der Weltlepratag begangen. Er soll weltweit daran erinnern, dass es diese Krankheit immer noch gibt, obwohl sie gut heilbar ist, und Einsatz dagegen weiterhin erforderlich ist.

Die Christusträger-Schwestern, eine evangelische Kommunität, die in Deutschland und verschiedenen Ländern des Südens tätig ist, wirken seit 1963 in Pakistan in der Behandlung von Lepra mit. Ihr Anliegen ist es, ihren Glauben in konkreter Tat zu leben und so die Liebe Gottes für die Menschen erfahrbar zu machen. Auch in Auerbach sind die Schwestern vertreten. Das Schwesternhaus besteht seit Gründung der Kommunität 1961. Von dort aus reisten die ersten Schwestern 1963 nach Pakistan, später nach Argentinien, Brasilien und Indonesien.

Um ihre Aufgaben langfristig erledigen zu können, gründeten die Schwestern 1968 mit pakistanischen Unterstützern den Trägerverein „Aid To Leprosy Patients“ (ALP). ALP ist in Pakistan als gemeinnützig anerkannt.

Seit dieser Zeit ist ALP für die flächendeckende Leprakontrolle im Norden Pakistans verantwortlich, dort leben mehr als 120 Millionen Menschen. Das Rawalpindi Leprosy Hospital (RLH) ist eines der ältesten Leprazentren von Südasien, es wurde 1867 gegründet. Seit 1969 wird es von den Schwestern und ALP geleitet. Das Hospital hat 97 Betten, es ist heute ein Schwerpunktkrankenhaus für Lepra in Pakistan.

Dank des erfolgreichen Leprakontrollprogramms in Pakistan ist die Zahl der Patienten geringer geworden, aber es gibt immer noch noch 400 neue Fälle pro Jahr. Landesweit ist Leprakontrolle seit 1994 mit Blindheitsverhütung kombiniert, seit dem Jahr 2000 auch teilweise mit Tuberkulosebehandlung.

200 000 Patienten pro Jahr

Die pakistanischen Gesundheitsbehörden haben 2001 das RLH auch als „Diagnose- und Behandlungszentrum für Tuberkulose“ anerkannt. Die Arbeit des Vereins wird seit vielen Jahren maßgeblich von der Deutschen Lepra und Tuberkulosehilfe (DAHW) in Würzburg unterstützt. Insgesamt hat ALP über 100 pakistanische Mitarbeitende, rund 200 000 Patienten werden pro Jahr untersucht und behandelt.

Der schwierige soziale Hintergrund vieler Leprapatienten veranlasste die Schwestern, sich um die Erziehung ihrer Kinder zu kümmern. Bald stellten sie fest, dass auch viele andere Randgruppen und sozial Benachteiligte kaum Möglichkeiten haben, ihren Kindern eine angemessene Erziehung zu ermöglichen. Daraus entwickelte sich ein eigenständiger Arbeitszweig, für den ein weiterer Trägerverein gegründet wurde, Educational Institute Charity. Gegenwärtig werden 250 Kinder in ihrer Schul- und Berufsausbildung und alleinerziehende Mütter unterstützt.

Dank der Unterstützung vieler Freunde in Deutschland konnte der Verein bei großen Naturkatastrophen wie dem verheerenden Erdbeben 2005 und den massiven Überschwemmungen 2010 Hilfe leisten. Über 70 000 Menschen erhielten Nothilfe und ungefähr 600 sichere Häuser für Bedürftige wurden gebaut.

Lepra wird heute von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als „vernachlässigte tropische Hauterkrankung“ klassifiziert, eine Gruppe von 20 Krankheiten der Armut, die nach Möglichkeit gemeinsam behandelt werden sollten. Dieses neue Konzept hat viele Vorteile, bringt aber auch große Herausforderungen. Die Christusträger-Schwestern und ALP haben bereits begonnen, die Richtlinie in der Praxis umzusetzen.

Dazu gehört auch die neue Empfehlung, Menschen im direkten Kontakt mit neu entdeckten Leprapatienten eine Einmaldosis von einem hochwirksamen Antibiotikum zu geben, damit die Ausbreitung des Erregers effektiver gestoppt wird. „Es gibt noch viel zu tun“, sagt Schwester Dr. Chris Schmotzer, die Verantwortliche des Teams. Die Ärztin erhielt für ihr Engagement Ende Dezember das Bundesverdienstkreuz. Sie lebte von 1976 bis 1980 in Auerbach in der Christusträger-Schwesternschaft, absolvierte ihr Medizinstudium in Heidelberg und reiste 1988 aus nach Rawalpindi in Pakistan, um dort die medizinische Leitung der Lepra-Arbeit des Vereins zu übernehmen.

Die Christusträger-Schwestern hoffen, dass sie auch in den nächsten Jahren in Pakistan tätig sein können und weitere Fortschritte in seiner Entwicklung und in der Bekämpfung der Lepra miterleben zu können. dr/red