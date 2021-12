Bensheim. Heute ist das Fest des Heiligen Nikolaus. Kaum ein Heiliger ist so populär wie er und so nimmt sein Gedenktag schon seit langem einen besonderen Platz in der Adventszeit ein.

„Der heilige Nikolaus ist in der Stadt!“ – unter diesem Motto sind besonders Familien mit Kindern am heutigen Abend um 18 Uhr auf den Hof der Hospitalkirche eingeladen, um dort den Bischof Nikolaus im Rahmen des Lebendigen Adventskalenders der Familienkirche zu begrüßen. red