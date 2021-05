Der Haushalt rutscht tief ins Minus

Bensheim. Die Corona-Pandemie katapultiert die Stadt finanziell zurück in die Vergangenheit, als millionenschwere Defizite zwar nicht emotionslos zur Kenntnis genommen wurden, aber auch nicht überraschend kamen.

Eine Überraschung ist der am Donnerstagabend in der Stadtverordnetenversammlung von Finanzdezernent Adil Oyan (Grüne) vorgestellte Haushaltsplanentwurf allerdings auch nicht. Schon seit Monaten stand praktisch fest, dass sich der Etat tief im Minus bewegen dürfte. Offen blieb nur die Frage, wie sehr man in die Miesen rutschen wird. Die vorläufige Antwort lautet: 8,5 Millionen im Ergebnishaushalt. Das Jahresergebnis beläuft sich auf 5,4 Millionen Euro, selbstredend mit einem Minus davor.

Im Herbst noch 26 Millionen Euro

Haushaltsplanentwurf: Die Eckdaten für 2021 Der Ergebnishaushalt weist im ordentlichen Ergebnis ein Minus von 8,5 Millionen Euro auf. Die Einnahmen summieren sich auf 105,8 Millionen Euro, die Ausgaben liegen bei 114,3 Millionen. Dass es bis zur Verabschiedung noch zu Verschiebungen in beide Richtungen kommen kann, gehört zum Tagesgeschäft eines Finanzdezernenten. Steuererhöhungen sind trotz allem nicht vorgesehen. Die Grundsteuer B, Gewerbe- und Hundesteuer (um die prominentesten Beispiele zu nennen) bleiben unangetastet. Bei der Gewerbesteuer rechnet Stadtrat Adil Oyan mit Einnahmen in Höhe von 45 Millionen Euro. Unterm Strich werden allein aus Steuern 86,88 Millionen Euro verbucht. Auf der Ausgabenseite ist eine zentrale Position der Verlustausgleich für den Eigenbetrieb Kinderbetreuung. Dieser steigt auf 13,4 Millionen Euro, was sicherlich nicht das Ende der Fahnenstange in den nächsten Jahren ist – Stichwort Kita-Neubauten. Der dickste Brocken sind aber die Umlagezahlungen mit 46,4 Millionen. Der Schuldenstand der Stadt (ohne Beteiligungen und Eigenbetriebe) beträgt zum 1. Januar 53,7 Millionen Euro, bis zum Jahresende wird er laut Prognose der Stadt auf 55,4 Millionen angewachsen sein. Der Rahmen für die Liquiditätskredite (die früher mal Kassenkredite hießen) steigt von zwölf auf 15,8 Millionen Euro – was wie immer aber nicht heißt, dass der Rahmen auch ausgeschöpft werden muss. Der Höchststand im vergangenen Jahr mit 50 Millionen Euro war der Pandemie geschuldet. Kredite müssen in Höhe von 5,3 Millionen Euro aufgenommen werden. Die Netto-Neuverschuldung wird mit 1,7 Millionen Euro angegeben. Im Finanzhaushalt sind vor allem Investitionen in die Infrastruktur vorgesehen – für rund sieben Millionen Euro. Für den sozialen Wohnungsbau stehen 567 000 Euro bereit, mehr als eine Million investiert die Stadt in den Brandschutz (Anschaffung von Fahrzeugen) sowie 430 000 Euro in die dringend notwendige Digitalisierung des Rathauses, um einige Beispiele zu nennen. 2,2 Millionen Euro werden der Kapitalrücklage für den Bäderbetrieb zugeführt. Die Kreis- und Schulumlage macht sich mit 39,6 Millionen bemerkbar. Bei den Sach- und Dienstleistungen bewegt man sich mit 24,7 Millionen Euro (plus 1,5 Millionen) über dem Vorjahresniveau. Die Personalkosten steigen auf 15,7 Millionen Euro. Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich auf 6,8 Millionen Euro (auf Basis der 45 Millionen Euro, die man einnehmen will). dr

Das klingt unangenehm und ist es auch. Jedoch hätte es noch viel schlimmer kommen können. Einerseits ging man im Herbst noch von einem Fehlbetrag in Höhe von 26 Millionen aus. Andererseits helfen nun die guten Abschlüsse der Vorjahre, wodurch der harte Aufprall zumindest in diesem und teilweise im nächsten Jahr abgefedert werden kann. Zudem profitierte man von Einmaleffekten in Form von Nachzahlungen bei der Gewerbesteuer.

Weil man, vereinfacht ausgedrückt, die Schulden auf dem Girokonto losgeworden ist und damit keine Altfehlbeträge mehr hat, konnte eine Gewinnrücklage gebildet werden. Die beläuft sich auf 4,7 Millionen Euro. Zudem zeichnet sich ab, dass trotz der Corona-Pandemie das Jahr 2020 nicht so verlustreich ausfällt wie befürchtet. Das Gegenteil ist sogar der Fall: Stand jetzt könnte es einen Überschuss in Höhe von 6,3 Millionen geben. Berücksichtigt werden muss dabei allerdings, dass es vom Land 19 Millionen Euro aus Steuergeldern an einmaliger und der Pandemie geschuldeter Unterstützung gab. Ohne das Geld sähe es ziemlich düster aus.

Es droht Ungemach

Ein Anlass für übermäßige Begeisterung im Rathaus ist die Finanzlage deshalb nicht, zumal am Horizont Ungemach droht. Bis 2024 muss die Stadt wieder auf einen grünen Zweig gekommen sein, sonst droht Ärger mit den Genehmigungsbehörden. Weil der Ausblick aber keine Gelddruckmaschine im Keller der Verwaltung vorsieht, wird momentan zumindest mit Steuererhöhungen ab 2024 kalkuliert. Konkret: Die Hebesätze für die Gewerbesteuer (von 375 auf 395) und die Grundsteuer B (von 480 auf 640) könnten angehoben werden. Das würde 5,1 Millionen Euro insgesamt in die Kassen spülen und der Stadt die eingeforderte schwarze Null beschweren.

Bevor die Aufregung aber bereits jetzt zu groß wird: Noch fließt viel Wasser den Winkelbach herunter, bis ein solcher Beschluss zu fassen ist. Getroffen werden müsste eine solche Entscheidung ohnehin kommunalpolitisch von der Stadtverordnetenversammlung. Darüber hinaus könnten Steuererhöhungen abgewendet werden, wenn die Einnahmen anderweitig höher wären, was kein Ding der Unmöglichkeit ist. Besonders die Gewerbesteuer ist in Bensheim immer ein Kandidat für unerwarteten Geldregen.

In seiner Haushaltsrede macht der Grünen-Stadtrat allerdings deutlich, dass die Lage prekär ist, ein gewisser Handlungsdruck besteht und ist nicht sicher ist, ob mit der Oberen Kommunalaufsicht Einvernehmen erzielt werden kann. „Dieser Haushalt dürfte als Corona-Haushalt in die Annalen der Stadt eingehen. In normalen Zeiten wäre dieser – und das muss hier ganz klar gesagt werden – nicht genehmigungsfähig.“

Wobei der Stadt unmissverständlich ins Hausaufgabenheft geschrieben wurde, dass man nicht erst in drei Jahren, sondern paktisch sofort eindeutige Bemühungen zu unternehmen habe, um wieder aus den Miesen herauszukommen. Denn schon Ende 2022 werden (immer Stand jetzt) wohl mehr als vier Millionen Euro an liquiden Mitteln fehlen, Tendenz in den Folgejahren steigend.

Die Zahlungsfähigkeit der Stadt Bensheim könnte dann nur durch die Aufnahme eines Liquiditätskredits sichergestellt werden. „Dieser würde dann nicht zur Zwischenfinanzierung von Investitionen und dem Ausgleich von Ausgabespitzen dienen, sondern müsste über den 31. Dezember des Jahres zur längerfristigen Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit aufgenommen werden“, betonte Adil Oyan. Sprich: Die Stadt muss ihr Girokonto überziehen, damit ihr, plump gesagt, nicht das Geld ausgeht.

Schmerzhafte Einschnitte

Der Kämmerer sprach gestern Abend von „schmerzhaften Einschnitten“, weshalb es umso wichtiger sei, dass man an einer guten Lösung für Bensheim arbeite. Fraktionen, Magistrat und Verwaltung sollten die Zeit nutzen, um gemeinsam Möglichkeiten zu finden, die zu einer Erholung des Haushalts in den nächsten Jahren beitragen.

„Ich kann Ihnen heute eine klare Empfehlung für das anstehende Verfahren geben: Vergessen Sie weitere Wünsche, die Sie gerne im Haushalt sehen würden und durchforsten Sie alles, was in diesem Haushalt steht auf Streichbares. Die Lage ist schlecht“, verdeutlichte der Finanzdezernent. Er forderte von den Fraktionen Sparwillen und Mut ein, vielleicht schon 2022 Steuern zu erhöhen – und ließ deutlich durchblicken, dass er die Abschaffung der Straßenbeiträge nach wie vor für einen Fehler hält. „Das fällt uns jetzt auf die Füße.“ Oyans Credo: Entweder sparen oder die Einnahmen anheben. „Oder von beidem etwas“. Es sei nun der falsche Zeitpunkt für Wünsche. Er könne aber nur den einsamen Rufer in der Wüste spielen, die Entscheidung müssten die Stadtverordneten in den nächsten Wochen treffen.

Losgelöst von all den Problemen, mit denen sich der Kämmerer herumschlagen muss, wird auch in diesem Jahr wieder Geld in die Hand genommen jenseits der Pflichtaufgaben. Das Förderprogramm Klimaschutz soll beispielsweise mit 200 000 Euro bestückt werden, die Modernisierung des Bürgerraums in der Weststadthalle (240 000 Euro) steht ebenso auf der Liste.

Das Fahrradparkhaus (163 000 Euro) am Bahnhof ist ein Dauerbrenner. Um in Bensheim einen Wohnmobilstellplatz einzurichten, hat man 200 000 Euro veranschlagt. Für die Umrüstung der Beleuchtung im Parktheater und der Weststadthalle auf LED wurden Mittel eingestellt, wobei berücksichtigt werden muss, dass es dafür wohl Fördermittel in Höhe von mehr als 90 Prozent der Kosten geben wird. Eine Umsetzung stünde erst ab 2022 an.

In den nächsten Wochen werden die Kommunalpolitiker das Zahlenwerk beraten, abgestimmt wird dann am 15. Juli in der letzten Sitzung vor der Sommerpause.