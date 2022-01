Bensheim. Die bekannte Kinderfigur „Der Grüffelo” kommt nach Bensheim. Die Puppentheatershow wird am Samstag, 15. Januar, um 15.30 Uhr im Kolpinghaus gezeigt. Die Show dauert 55 Minuten und ist für Kinder ab zwei Jahren geeignet. Der Kartenvorverkauf findet nur vor Ort ab 30 Minuten vor Showbeginn an der Theaterkasse statt. Laut Veranstalter sind die aktuellen Corona-Regelungen für Veranstaltungen gültig.

„Der Grüffelo“ stammt aus dem beliebten Kinderbuch von Axel Scheffler und Julia Donaldson. Weltweit wurde die Geschichte der Kinderfigur 6,5 Millionen Mal verkauft und auch in verschiedene Sprachen übersetzt.

Eine weltberühmte Kinderbuchfigur wird lebendig. „Das Puppentheater ist mehr als ein lustiger Zeitvertreib für Kinder. Es ist ein Stück rare, kindgerechte Kultur“, heißt es von Seiten des Veranstalters. Unterhaltsam und pädagogisch wertvoll bezieht die Familie Maatz die Kinder bei ihrem Puppenspiel mit ein. Da die Texte von den ausgebildeten Puppenspielern live gesprochen werden, könne auf Interaktionen der kleinen Theaterbesucher individuell eingegangen werden kann. Das Theater für Kinder der Familie Maatz kombiniert seit vielen Jahren Tradition und Moderne und bringt jedes Jahr ein neues Stück auf die Theaterbühne. Bereits seit mehreren Generationen begeistern die Puppenspieler der Familie Maatz in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Die bis zu ein Meter hohen Stabfiguren wurden extra für das Figurentheater hergestellt und stammen aus derselben Werkstatt wie auch die bekannten Figuren aus der Muppetshow, so die Veranstalter.

Zum Inhalt der Geschichte: Die kleine Maus hat es nicht leicht im Wald. Alle Waldbewohner haben sie zum Fressen gern. Gut, wenn man dann von einem guten Freund erzählen kann, der so groß, so stark, so furchteinflößend ist, dass alle Tiere schon Reißaus nehmen, wenn sie nur seinen Namen hören – einen Freund wie Grüffelo. red