Der Faktor Zeit wird zum zweiten Gehalt

Bensheim. „Das war früher lange Herrschaftswissen“, so Thomas Haßlöcher über die Spielräume der betrieblichen Altersabsicherung. Der Geschäftsführer der in Bensheim angesiedelten Pens Expert-Gruppe sieht sich als Aktivist in Sachen guter Vorsorge und bezahlter Zeit.

Das klassische Modell habe ausgedient - es sei an der Zeit für eine Revolution, die sich an moderne Arbeits- und Lebenswelten anpasse und auf einem individuellen Vorsorgekonto basiert, das flexibel nutzbar ist. Es gehe darum, ein staubtrockenes und nüchternes Thema aktiv zu emotionalisieren. Die Zeit von Standardlösungen sei vorbei.

Ob verlängerte Elternzeit, Sabbatical, Vorruhestand oder mehr Rente im Alter: Mit einer intelligenten Strategie können auch kleine und mittelständische Unternehmen digital, rechtssicher und kosteneffizient Mitarbeitern aller Generationen und Hierarchiestufen mehr persönliche und finanzielle Freiheit in allen Lebenslagen bieten. „Wir stehen am Beginn einer Zeitenwende“, so der promovierte Jurist aus Lorsch bei seinem Vortrag im Autohaus Vogel, wo die Wirtschafts-Vereinigung Bensheim (WVB) zum Business-Treff eingeladen hatte.

Wirtschaftliche Vorteile

Die Unternehmen haben es laut Haßlöcher selbst in der Hand, modern vorzusorgen und mit interessanten Optionen für Beschäftigte ihre Attraktivität als Arbeitgeber zu verbessern und Köpfe langfristig zu binden. Gleichzeitig würden sich den Betrieben interessante wirtschaftliche Vorteile öffnen: Beispielsweise könne man die aktuelle Rechtsprechung zur Überstundendokumentation entschärfen und eine finanziell aufwendige Altersteilzeit verhindern.

Auch unbezahlte Urlaube mitsamt ihren Risiken seien im Voraus durch klügere Lösungen ersetzbar - und nicht zuletzt lasse sich mit einer frühzeitigen und weitsichtigen Planung auch Besserverdienern eine attraktive Vorsorge ermöglichen. Unterm Strich bieten sich Arbeitgebern mehr Kontrollmöglichkeiten bezüglich rechtlicher und wirtschaftlicher Risiken, so Haßlöcher in Zwingenberg: „Der Gesetzgeber lässt viele Freiheiten!“ Wenigen sei bewusst, welchen Schatz an Vorsorgeoptionen das deutsche Rechtssystem biete.

Die Pens Expert GmbH wurde in der Schweiz gegründet ist ein Komplettanbieter digitaler Zeitwert- und Kapitalkonten für Unternehmen und Mitarbeiter. Der Referent des Abends war lange bei der Deutschen Bank tätig und sitzt im Vorstand verschiedener Treuhandgesellschaften. Das digitale Vorsorgekonto sorge für eine einfache, abgesicherte und transparente Vermögensübersicht, betonte der Gastredner. Dank ganzheitlicher Umsetzung könnten persönliche Auszeiten - etwa ein Sabbatical oder der Vorruhestand - rechtssicher über den Arbeitgeber gestaltet werden. Für die Mitarbeiter öffne sich gleichzeitig ein „Benefitsystem“ ohne hohe Kosten mit einem spürbaren Mehrwert in finanzieller sowie lebens- und arbeitszeitbezogener Hinsicht. Über ein sogenanntes Zeitwertkonto können Mitarbeiter flexibel Gehaltsanteile, Überstunden oder Boni für ein Sabbatical, für Teilzeit oder einen vorzeitigen Ruhestand ansparen und zu gegebener Zeit nutzen, so Haßlöcher.

Ein Zeitwertkonto ist ein Konto, auf dem Beschäftigte Zeit oder Bruttoentgelt für die Zukunft ansparen können. Dieses Wertguthaben kann lebensphasenorientiert für Freistellungs- oder Teilzeitphasen genutzt werden. In dieser Zeit erhalten die Beschäftigten ihre arbeitsvertraglich geregelten Bezüge und sind entsprechend sozialversichert. Sie sammeln also ihre Rentenpunkte und sind arbeitslosenversichert. Auch ihr Status bezüglich der Krankenversicherung bleibt erhalten, egal ob pflicht-, freiwillig gesetzlich oder privat versichert. Gesetzlich ist dies im Sozialgesetzbuch IV geregelt.

Einen Rechtsanspruch auf Zeitwertkonten gibt es aber nicht. Das Unternehmen führt ein solches System auf freiwilliger Basis ein. Aber immer mehr Arbeitgeber bieten diese Möglichkeit an, die noch einen weiteren Vorteil biete: Sonderlösungen für jene, die kompetenter darin sind, Vorteile für sich auszuhandeln, fallen weg.

Grundsätzlich sei das Konto wie ein Rucksack voller Zeit - wie ein beruhigender Fallschirm, der sich im richtigen Moment öffnet und mit dem man sicher landen kann. Man genieße jederzeit die Möglichkeit, auf das persönliche Zeitvermögen zurückzugreifen, wenn man mehr Zeit für Familie oder Freizeit reservieren wolle, so Thomas Haßlöcher. Und das ohne finanzielle Verluste und Risiken. Der Experte betont: Die Fristen für die Inanspruchnahme eines Zeitguthabens hängen vom Regelwerk des jeweiligen Unternehmens ab. Doch wer einmal mit dem Ansparen von Wertguthaben begonnen habe, der verliere seine Ansprüche nicht - auch nicht bei einem Arbeitgeberwechsel. Dies wisse er aus eigener Erfahrung.

Zwar könne das Guthaben bei einem Jobwechsel auch ausgezahlt werden, doch dabei müsse der im Wertguthaben enthaltene Gesamtbeitrag zur Sozialversicherung und Lohnsteuer abgeführt werden. Bietet der neue Arbeitgeber ebenfalls Zeitwertkonten an, lässt sich das finanzielle Guthaben ganz problemlos übertragen, so der Rechtsanwalt. Ab einer bestimmten Höhe lasse sich der Kontowert aber auch als Guthaben auf die Deutsche Rentenversicherung übertragen. Einer der Sicherheitsgurte des Systems liege zudem darin, dass das Depot selbst im Falle einer Insolvenz des Unternehmens gesichert bleibt.

Riester als Auslaufmodell

Sein Fazit: Die privat geförderte Vorsorge - Riester und Co. - sei ein Auslaufmodell. Neue Vorsorgemöglichkeiten stehen in den Startlöchern. Der Ruf nach staatlicher Fürsorge verhallt, der Faktor Zeit wird zum zweiten Gehalt. Diese besonders wertvolle neue Währung werde in den nächsten Jahrzehnten bei der Ausgestaltung von Beschäftigungsverhältnissen eine zentrale Rolle spielen, betont Thomas Haßlöcher.

Die modernen Strategien seien indes keine Neuerfindung, sondern eine Weiterentwicklung bestehender Angebote mit einer betont nachhaltigen Vergütungsstruktur, die der zunehmenden Flexibilisierung der Arbeitswelt entgegenkomme.

Ein „Zeitbanking“ mit einer attraktiven Rendite für alle Beteiligten, so der Referent in Zwingenberg, wo WVB-Vorsitzender Jan Siefert die Gäste begrüßte - allerdings nicht, ohne Michael Geil, dem Geschäftsführer der Flames, zum Finaleinzug der Frauenhandballerinnen beim DHB-Pokal zu gratulieren. Die Auerbacher Handball Sport und Marketing GmbH ist Mitglied der Wirtschafts-Vereinigung.