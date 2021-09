Der Eventchor probt wieder

Bensheim. Mit Ende der Sommerferien hat auch der Eventchor Bensheim, seit über zehn Jahren eine feste Größe in der Stadt, seine Proben wieder aufgenommen.

Auch wenn die Temperaturen noch sommerlich sind, erklingt doch schon Weihnachtliches, denn zwei Konzerte sind für das vierte Adventswochenende vorgesehen. Chorleiterin Jutta Walther hat dafür wieder allerlei Mehrstimmiges von fröhlich bis besinnlich, populär bis klassisch aus Deutschland und der weiten Welt ausgewählt, etwa ein südafrikanisches „Halleluja“, den bekannten Gospelsong „Go gell it on the Mountain“ und ein wunderschönes süditalienisches Weihnachtslied „Quando nascette il ninno.“ Es wird auch Lieder geben, in die alle mit einstimmen können.

Neue Sänger und Sängerinnen sind willkommen. Wer Lust hat, sich in einer sympathischen Sangesgemeinschaft auszuprobieren, kann bei einer Probe vorbeischauen. Der Chor probt wieder im AKG, und zwar im Musiksaal (Nordflügel), mittwochs von 19.30 bis 21.30 Uhr. Dort gilt für alle die bekannte 3 G-Hygiene-Regel. red