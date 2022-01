Der Bensheimer Weihnachtsbaum ist Geschichte

Bensheim. Das Lied „Time to say Goodbye“ wäre am Samstag ein geeigneter musikalischer Begleitsong gewesen, sozusagen der Soundtrack für den letzten Akt im Klassiker „Bensheimer Riesentanne“. So wie bei der Ankunft am 13. November des vergangenen Jahres, als der Baum in rekordverdächtiger Zeit aufgestellt wurde, war das Team des Bensheimer THW genauso effizient beim Beseitigen des Baumes.

Ein Hubsteiger brachte Thorsten Vogt auf die Baumgipfelhöhe, um dann mit der Motorsäge Schnitt für Schnitt den 23 Meter hohen Baum auf Zwergengröße zurechtzustutzen. Um 14 Uhr startete die Aktion, und um 15 Uhr war der grobe Baumschnitt beendet. Dann galt es für die zehn TWH-Mitglieder noch, die Äste und das Stammholz auf einen Hänger zu befördern und den Stumpf wieder aus dem Loch im Marktplatz zu befördern.

„Wir sind so dankbar, dass das THW diesen ehrenamtlichen Dienst übernimmt“, sagte Erika Arnold, die als Vertreterin des Vereins Stadtmarketing vor Ort war. tn/Bild: Neu