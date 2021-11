Der Bensheimer Weihnachtsbaum ist eine Riesenfichte

Von Dirk Rosenberger

Bensheim. Als vor ein paar Jahren in Bensheim die Bäume symbolisch in den Himmel wuchsen (was sie bei neutraler Betrachtung nie taten), musste der Weihnachtsbaum für den Marktplatz selbstredend etwas Besonderes sein: eine Riesentanne. Mittlerweile sollten die Ansprüche in der größten Stadt im Kreis ein wenig bescheidener sein, aber beim Aushängeschild für den Weihnachtsmarkt geht man keine Kompromisse ein.

„Bensheim will immer den größten Baum haben“, kommentiert Agrartechniker Norbert Emig aus Kocherbach. Der Odenwälder hat sich in den vergangenen Jahren zu einem gefragten Baum-Dealer entwickelt und versorgt längst nicht nur die Bergstraße mit dem grünen Gehölz.

Am Freitagvormittag steht er in der Römerstraße vor dem Exemplar, das in den nächsten Wochen den Marktplatz aufhübschen soll. „Echte deutsche Fichte“, konstatiert er auf Nachfrage, um gleich für Bensheim schmeichelhafte Vergleiche zu ziehen. Berlin sei gar nichts dagegen, von Frankfurt sollte man am besten gar nicht anfangen.

Die 90 Jahre alte Spessart-Fichte für die Mainmetropole hört auf den Namen Gretel und kam ziemlich zerrupft vor dem Römer an, was dort fast schon Tradition hat.

Um die 25 Meter dürfte hingegen der Koloss im Garten von Renate Böhmig hoch sein, ordentlich in die Breite ist er ebenfalls gegangen. Die Spenderin lebt zurzeit noch in Lindenfels, Haus und Grundstück in Bensheim hat sie vor 20 Jahren gekauft. Aus dem schnellen Umzug an die Bergstraße wurde allerdings nichts, weil der Abschied aus Lindenfels zu schwer fiel.

Das Haus wurde deshalb vermietet, demnächst will Renate Böhmig aber umsiedeln, nachdem ihr neues Domizil modernisiert wurde. Gefällt worden wäre die Fichte auch ohne Marktplatz-Ambitionen. „Wenn wir Sturm haben, wird das schon gefährlich“, sagte sie mit Blick auf Äste und Zweige mit Dachkontakt. Außerdem habe es durch die flachen Wurzeln Probleme mit der Kellerwand gegeben. Eine Ersatzpflanzung sei aber fest eingeplant, in ihrem Garten in Lindenfels „hege und pflege ich jeden Baum“.

Wie alt der grüne Gigant auf dem Eckgrundstück ist, ließ sich am Freitag nicht mehr nachvollziehen. Das Einfamilienhaus ist Baujahr 1954, vermutlich habe die Vorbesitzerin ihn rund um den damaligen Neubau pflanzen lassen. Das deckt sich auch mit der Einschätzung von Norbert Emig, der das Alter auf mehr als 50 Jahre schätzt.

Beim Mieter geklingelt

Der Kontakt zwischen beiden kam über den Mieter zustande. Emig hatte das Exemplar im Garten gesehen und geklingelt. Zudem gab es in der Vergangenheit Verbindungen. Renate Böhmig und Emigs Frau Heike waren früher in ihrem Heimatort Nachbarn. „Wir sind alle Odenwälder“, bekundet der Landwirt gut gelaunt, bevor es ans Eingemachte geht.

Die Fällung der Fichte erwies sich in diesem Jahr durchaus aufwendiger als gewohnt. Zwar hatte der Verein Stadtmarketing das bestens eingespielte Team - neben Emig und seinem Sohn Marco die Kran-Mannschaft von Weiland - am Start. Die Verhältnisse vor Ort machten aber zusätzlich einen Einsatz der Feuerwehr mit der Drehleiter erforderlich.

In den großen Baum war ein etwas kleinerer und schmächtigerer eingewachsen, der aber dennoch eine unhandliche Höhe und Breite aufwies. Marco Emig fuhr deshalb im Korb der Drehleiter hinauf ins Grün, um das Seil des Krans festzuzurren. Danach erst konnte Vater Norbert unten die Motorsäge anwerfen und den „Störenfried“ fällen.

Der wiederum erwies sich als durchaus widerstandsfähig. Bis er am Haken zappelnd ausgependelt war, kam es zu leichten Flurschäden. Auch danach war zusätzliche Arbeit angesagt. Damit das gerupfte Gerippe in den Container passte, musste es auf der Straße abgelegt und filetiert werden. Das Team Emig/Weiland löste die Aufgabe im Verbund routiniert.

Um 12.16 Uhr zappelte der Baum

Anschließend ging es dem Protagonisten des Vormittags an den Kragen, oder besser gesagt an den Stamm - genau beobachtet von einem Dutzend Zaungäste, die das Spektakel bei Nebel und Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt hautnah miterleben wollten. Die Bodenhaftung verlor die Fichte ohne Störgeräusche, um 12.16 Uhr schwebte die Auserwählte für den Marktplatz über den Asphalt, um punktgenau auf dem Tieflader platziert zu werden. Leider sah man es dem künftigen Weihnachtsbaum durchaus an, dass er in einem operativen Eingriff den eingewachsenen Kumpel entfernt bekam. Da dürfte nach dem Aufstellen eine schönheitschirurgische Korrektur angebracht sein.

Für die Einsatztruppe war der Arbeitstag mit der gekonnten Ablage jedoch nicht beendet. Den Nachmittag über galt es, die Äste zu einem handfesten Paket zu verschnüren, um beim Abtransport möglichst geschmeidig die Kurve zu kriegen. Bis zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes am 25. November wird der Baum noch mit 30 000 LED geschmückt, auf dass er eine der größten (kommunalpolitischen) Bensheimer Problemzonen zum Strahlen bringt. Was danach kommt, liegt mehr denn je im Schatten.