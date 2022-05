Der Bensheimer Gospelchor Getogether legt wieder los

Bensheim. „And I will follow all your ways“, klang es hingebungsvoll bei strahlendem Sonnenschein aus dem Dorfgemeinschaftshaus in Schwanheim. Nachdem der Bensheimer Gospelchor Getogether im letzten Jahr online, Open Air, später auch wieder in der Stephanusgemeinde geprobt hatte, fand im Mai nun der lange ersehnte Chortag statt, an dem Chorleiter Thorsten Mühlberger vor allem an Ausdruck, Präsenz, Rhythmus und Klang arbeitete.

Tatsächlich zeigte sich, dass die besondere Art des Probens in der Coronazeit einen besonderen Einfluss auf den Klang des Chores hatte. Sowohl die Eigenverantwortung jeder Stimme als auch das Bewusstsein für einen gemeinsamen Chorklang wurde deutlich intensiviert. Beim Proben der Stücke war hörbar, wie die einzelnen Stimmen zu einem großen, den Raum erfüllenden Klang verschmolzen. Diese gemeinsamen, strahlenden und kraftvollen Klänge erfüllten nicht nur den Raum des Gemeinschaftshauses, sondern auch die Herzen aller Sängerinnen und Sänger.

Natürlich wurden nicht nur bekannte Chorstücke perfektioniert. Mit dem Gospel „Father“ wurde ein emotionales, klanglich dichtes und kraftvolles Stück ins Repertoire aufgenommen. Auch bei afrikanischen Klängen konnte Getogether seine ganze Energie und Freude zeigen. Mühlberger gelang es durch seine motivierende Art, die Konzentration den ganzen Probetag über hochzuhalten.

Das sonnige Wetter, die leckere Verpflegung und die wunderbare Chorgemeinschaft taten ihr übriges. Im Juni stehen nun die lang ersehnten Konzerte an. Als besonderes Highlight übernimmt der Gospelchor Getogether die musikalische Begleitung des Gospelgottesdienstes auf dem Schlossgrabenfest in Darmstadt (Sonntag, 5. Juni, 11 Uhr, Sparkassenbühne).

Für Sonntag, den 19. Juni, um 20 Uhr lädt der Gospelchor zu einem Benefizkonzert mit Friedensgebet in der evangelischen Stephanusgemeinde in Bensheim ein. „Es ist so schön, endlich wieder Konzerte geben zu können“, bemerkte ein Sänger begeistert und damit spricht er allen Chormitgliedern aus der Seele, denn das letzte Konzert des Gospelchores liegt mittlerweile zweieinhalb Jahre zurück.

Die Sehnsucht, die neuen Lieder endlich live einem großen Publikum zu präsentieren, ist entsprechend groß. Alle Interessierten sind eingeladen. red